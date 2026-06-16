  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۵

مهاجرانی: دولت به دنبال کاهش فشار ناترازی انرژی بر واحدهای تولیدی است

مهاجرانی: دولت به دنبال کاهش فشار ناترازی انرژی بر واحدهای تولیدی است

سخنگوی دولت و عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، گفت: با وجود محدودیت‌های ایجادشده در تامین انرژی، دولت تلاش می‌کند آثار ناترازی برق بر فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی را به حداقل برساند.

به گزارش خبرگزاری مهر از اتاق بازرگانی تهران، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت روز سه شنبه در چهل و یکمین نشست هیئت نمایندگان با اشاره به آسیب‌هایی که در جریان جنگ ۴۰ روزه به زیرساخت‌های تولید انرژی وارد شده است، گفت: با وجود محدودیت‌های ایجادشده در تامین انرژی، دولت تلاش می‌کند آثار ناترازی برق بر فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی را به حداقل برساند.

وی افزود: تصمیمات در حوزه توزیع برق و گاز با هدف ایجاد تعادل میان نیازهای بخش خانگی و حفظ پایداری تولید در صنایع اتخاذ خواهد شد و حمایت از بخش خصوصی همچنان یکی از اولویت‌های اصلی دولت است.

مهاجرانی با اشاره به ناترازی جدی برق در کشور گفت: با وجود افزایش ظرفیت تولید برق خورشیدی به ۵۵۰۰ مگاوات، همچنان با ناترازی مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه به دلیل خسارات ناشی از جنگ، کشور روزانه ۲۳۰ میلیون مترمکعب از گاز خود را از دست داده است، ادامه داد: این موضوع تأمین گاز نیروگاه‌ها را با چالش مواجه کرده و ناگزیر هستیم برای ایجاد تعادل در شبکه، مدیریت مصرف برق در بخش خانگی و صنایع را در دستور کار قرار دهیم.

سخنگوی دولت در پایان ضمن تأکید بر لزوم اتخاذ تصمیمات واقع‌بینانه بر اساس شرایط موجود، از مردم خواست با صرفه‌جویی در مصرف انرژی، دولت را در مدیریت این محدودیت‌ها یاری کنند.

کد مطلب 6862387

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها