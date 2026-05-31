۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸

تداوم تولید و تأمین کالاهای اساسی در دوران جنگ

یک مقام مسئول با تأکید بر تداوم تولید در دوران جنگ اخیر گفت: به‌واسطه برنامه‌ریزی‌های پیشین، ذخایر استراتژیک تأمین شد و تولید کالاهای اساسی بدون وقفه ادامه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مازیار حسینی، معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان، امروز در آیین افتتاح نمایشگاه «ایران پروژه» با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در دوران جنگ اخیر اظهار کرد: وقوع جنگ به‌طور طبیعی با خسارات و چالش‌هایی همراه است، اما به‌واسطه تدابیر پیشگیرانه و تشکیل ستاد مدیریت بحران پیش از آغاز درگیری‌ها، تمهیدات لازم برای حفظ پایداری تولید و تأمین نیازهای کشور اتخاذ شد.

وی افزود: در همین چارچوب، راهبرد «تولید بدون توقف» به‌عنوان یکی از محورهای اصلی فعالیت‌های بنیاد مستضعفان در دستور کار قرار گرفت و تمامی واحدهای تولیدی با حداکثر توان به فعالیت خود ادامه دادند.

حسینی با تأکید بر اهمیت تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم گفت: در بخش‌های مرتبط با امنیت غذایی، به‌ویژه صنایع لبنی، روند تولید حتی برای یک روز نیز متوقف نشد. این در حالی بود که برخی واحدهای تولیدی در معرض تهدیدات مستقیم و خطرات ناشی از حملات قرار داشتند.

معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان در ادامه با اشاره به وضعیت بازار در ایام جنگ خاطرنشان کرد: همراهی و درک مناسب مردم از شرایط موجود، نقش مهمی در حفظ آرامش بازار داشت. فروشگاه‌ها از نظر تأمین کالا در وضعیت مطلوبی قرار داشتند و کمبود قابل توجهی در عرضه اقلام ضروری مشاهده نشد. با این حال، مهم‌ترین دغدغه کنونی، کنترل آثار تورمی و تقویت قدرت خرید خانوارها برای کاهش فشارهای معیشتی است.

وی درباره تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی نیز اظهار کرد: پیش‌بینی‌های لازم در این زمینه از مدت‌ها قبل انجام شده و ذخایر استراتژیک مورد نیاز تأمین شده بود. برنامه «تولید بدون توقف» نیز پیش از وقوع جنگ طراحی و آماده اجرا شده بود و همین موضوع امکان استمرار فعالیت واحدهای تولیدی را در شرایط بحرانی فراهم کرد.

حسینی با تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی و مدیریت در عبور از شرایط دشوار اقتصادی گفت: هرچند نمی‌توان ادعا کرد که تمامی شرایط کاملاً عادی است، اما با اتکا به مدیریت منسجم و برنامه‌ریزی دقیق تلاش شده است از بروز اختلالات اساسی در بخش‌های مختلف اقتصادی جلوگیری شود. در حوزه اقتصاد، برنامه‌ریزی و مدیریت مؤثر، مهم‌ترین عامل حفظ ثبات و استمرار فعالیت‌ها به شمار می‌رود.

وی همچنین از تلاش و مسئولیت‌پذیری کارکنان واحدهای تولیدی قدردانی کرد و افزود: کارکنان مجموعه‌های تولیدی با احساس مسئولیت و تعهد ملی، در تمامی این مدت در محل کار خود حضور داشتند و با جدیت به فعالیت ادامه دادند.

معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان بر ضرورت حفظ انسجام ملی، همدلی و تلاش مضاعف همه بخش‌ها برای عبور موفق از شرایط موجود و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی کشور تأکید کرد.

کد مطلب 6845696
سمیه رسولی

