تمدید پروانه کسب و کار مشروط شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیصد و چهل و یکمین جلسه کمیته تخصصی هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار با بررسی ۱۰ دستور کار صنفی برگزار شد و اعضا با اضافه شدن شرط پرداخت حق عضویت سالهای گذشته به اتحادیهها برای تمدید پروانههای کسب موافقت کردند. در این نشست، موضوعاتی از جمله مشروط شدن تمدید مجوزهای صنفی به پرداخت حق عضویت سالهای گذشته، اصلاح آییننامه مشاغل تخصصی و فنی، ضوابط سامانه ملی هشدار در فرآیند صدور پروانه کسب فروشگاههای مجازی، ضوابط صدور مجوز عاملیت فروش دخانیات، اصلاح ضوابط تولید زغال صنفی، بررسی کاربرگ پروانه کسب پانسیون و برخی ضوابط مرتبط با صدور مجوز نانواییها مورد بررسی قرار گرفت.
شرط پرداخت حق عضویت برای تمدید پروانه کسب
اعضای کمیته با اضافه شدن شرط پرداخت حق عضویت سالهای گذشته به شرایط تمدید پروانههای کسب موافقت کردند. همچنین مقرر شد آییننامه مشاغل تخصصی و فنی با همکاری اتاق اصناف ایران، دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی و نماینده هیات مقرراتزدایی بازنگری و نتیجه آن به دبیرخانه هیات منعکس شود.
در بخش دیگری از این جلسه، اعضای کمیته با ضوابط کلی سامانه ملی هشدار موافقت کردند، اما تصویب نهایی آن به منظور انجام بررسیهای بیشتر به جلسه آینده موکول شد.
همچنین با درج ضوابط عاملیت فروش دخانیات در شش رسته صنفی در درگاه ملی مجوزها موافقت شد تا متقاضیان با پذیرش و رعایت ضوابط تعیینشده بتوانند نسبت به دریافت این مجوز اقدام کنند.
اعضای کمیته در ادامه، پیشنهاد تعریف رسته جدید «خدمات شستشو و ضدعفونی خودروهای حمل نهادههای دامی» را به عنوان کسبوکار صنفی نپذیرفتند. همچنین درباره اصلاح ضوابط صدور پروانه کسب تولید زغال (صنفی) مقرر شد نظرات سازمان منابع طبیعی برای بررسی بیشتر به دبیرخانه هیات مقرراتزدایی ارسال شود.
بررسی و تصویب کاربرگ پروانه کسب پانسیون نیز به برگزاری جلسات کارشناسی بیشتر موکول شد. همچنین مقرر شد وزارت کشور ضوابط و شرایط صدور تأییدیه کارگروه آرد و نان برای صدور مجوز نانواییها را به دبیرخانه هیات مقرراتزدایی ارائه کند.
بررسی موضوع اضافه شدن شرط دوگانهسوز کردن نانواییها به ضوابط صدور مجوز و نیز اصلاح ضوابط مجوزهای سیار در درگاه ملی مجوزهای کشور نیز به جلسه آتی کمیته موکول شد.
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