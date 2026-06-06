به گزارش خبرگزاری مهر، نادر توکلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران روز شنبه در مراسم «پویش جان نو» با هدف همبستگی برای بازسازی بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری و تکمیل بیمارستان سوختگی باب‌الحوائج اظهار کرد: بیمارستان سوانح سوختگی در جریان حملات جنایتکارانه دشمنان در جنگ تحمیلی اخیر آسیب دید و از مدار خدمت‌رسانی خارج شد. براساس ساختار مدیریت بحران در استان تهران، مناطقی که مخاطرات واضحی طی جنگ داشتند، مورد تخلیه قرار گرفتند.

وی افزود: به رغم تمام تعرضات جنایتکارانه دشمنان به زیرساخت‌های این بیمارستان هیچ مورد فوتی را در این حملات نداشته‌ایم. باتوجه به شرایط خاصی که در استان تهران داشتیم موضوع یکپارچه‌سازی خدمات درمانی در زمان بحران در دستور کار دانشگاه‌های علوم پزشکی استان قرار گرفت و هماهنگی‌ها منتج به سربلندی و افتخاری شد که حوزه سلامت در این ایام جنگ تحمیلی در راستای ارتقای تاب‌آوری رقم زد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه داد: بعد از واقعه مسجد ارک، قرار شد بیمارستان سوختگی شهید مطهری جایگزین شود، اکنون، با گذشت بیش از ۲۰ سال از این واقعه، تمام تلاش ما راه‌اندازی بیمارستان باب‌الحوائج به عنوان پیشرفته‌ترین مرکز درمان سوختگی در تهران و خاورمیانه است که در غرب تهران در دست تکمیل است، این بیمارستان یک مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی در حوزه سوختگی و تروما خواهد بود که پیشرفت فیزیکی خوبی داشته است و راه‌اندازی خواهد شد.

توکلی گفت: تجهیز کردن بیمارستان‌ها امر بسیار سختی است و بنابراین نیاز است خیرین نیز در راستای بازسازی بیمارستان شهید مطهری و همچنین تکمیل ساخت بیمارستان سوختگی باب‌الحوائج، به ما کمک کنند.

به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری زیر آوار حملات دشمنان مانده است و از سوی دیگر مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی باب الحوائج در مرحله تجهیز و تکمیل قرار دارد و قرار است آلام جان‌های سوخته را به زندگی از نو پیوند دهد که نیازمند کمک خیرین است.

مصطفی ده‌مرده‌ای، رئیس بیمارستان سوانح سوختگی مطهری نیز با بیان اینکه بیمارستان شهید مطهری در هر دو جنگ صدمه دیده است، اظهار کرد: با وجود مشکلات موجود، ما دوباره اقدام به ساخت بیمارستان کرده‌ایم و از قسمت درمان شروع به بازسازی کرده‌ایم. برخی قسمت‌ها دیگر قابل بازسازی نیست اما به لطف خدا یک روز پیش از حمله به محدوده نزدیکی بیمارستان، این مرکز درمانی را تخلیه کردیم.

وی افزود: به بخش‌های مختلف بیمارستان ترکش‌هایی با وزن از ۲۰۰ گرم تا ۱۰ کیلوگرم خورده است.

رئیس بیمارستان سوانح سوختگی مطهری گفت: این پویش علاوه بر شناسایی کلی مشکلات کشور، کمک شایانی به شناساندن مشکلات بیماران سوختگی به مردم کشور و خیرین خواهد کرد. هزینه‌های درمان سوختگی بسیار زیاد است و بیماران همواره نیازمند کمک دولت و خیرین هستند.