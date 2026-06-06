به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد نورموسوی با اشاره به افزایش محسوس دما، خشکی پوشش گیاهی و بالا بودن احتمال وقوع آتشسوزی در عرصههای منابع طبیعی گفت: هرگونه آتشزدن بقایای گیاهی، بهویژه در زمین های کشاورزی نزدیک جنگلها و مراتع، میتواند زمینهساز بروز آتشهای گسترده و خسارتهای جبرانناپذیر به منابع طبیعی استان شود.
محمد نورموسوی با تأکید بر اینکه این اقدام تنها یک تخلف ساده نیست، گفت: آتشزدن بقایای گیاهی و پسماندهای کشاورزی از منظر قوانین موضوعه کشور، عملی ممنوع و جرمانگارانه است و دستگاههای مسئول در صورت مشاهده یا گزارش تخلف، مطابق قانون با مرتکبان برخورد خواهند کرد.
موسوی افزود: بر اساس ماده ۴۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، آتشزدن گیاهان، زمینهای کشاورزی و باغها واقع در داخل یا حاشیه جنگل، بدون اجازه و نظارت مأموران جنگلبانی ممنوع است و چنانچه در نتیجه بیمبالاتی، آتشی در جنگل ایجاد شود، مرتکب به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین مطابق ماده ۳۰ آییننامه اجرایی قانون مدیریت پسماند و نیز ماده ۲۰ قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶، سوزاندن بقایای گیاهی زمینهای کشاورزی پس از برداشت محصول بهطور صریح ممنوع اعلام شده است و مرتکبان به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.
نظر شما