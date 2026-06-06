به گزارش خبرنگار مهر، مریم کرمانی ظهر شنبه در نشست مشترک اقدامات مقابله با تغییر اقلیم که به مناسبت هفته ملی محیط‌زیست به میزبانی اداره کل منابع طبیعی اصفهان برگزار شد، هدف از برگزاری این جلسه افزایش آگاهی عمومی و تقویت تاب‌آوری در برابر تغییر اقلیم عنوان و اظهار کرد: شاخص کیفیت هوای اصفهان از ابتدای سال جاری تاکنون، نسبت به سال گذشته بهبود نسبی مشاهده می‌شود و در ۴۸ روز ابتدایی سال جاری، درصد روزهای با هوای سالم بیشتر از پارسال بوده است.

وی ادامه داد: با این حال، با توجه به اینکه نیمه اول سال معمولاً با پدیده گرد و غبار مواجه هستیم، مقایسه ۶ ماهه اول چهار سال اخیر نشان می‌دهد که تعداد روزهای ناسالم در سال ۱۴۰۱ بسیار بالا بوده و در سال‌های بعد نوسان داشته است. امیدواریم با اقدامات انجام‌شده، تعداد روزهای ناسالم امسال به زیر صد روز کاهش یابد.

سرپرست اداره کل حفاظت محیط‌زیست اصفهان در ادامه به تشریح برنامه ملی مدیریت تغییر اقلیم پرداخت و گفت: بر اساس بند ت ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم توسعه، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف شد با همکاری دستگاه‌هایی همچون وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و بهداشت، برنامه جامع مدیریت تغییرات اقلیم کشور را تدوین کند.

کرمانی با بیان اینکه این برنامه دارای سه راهبرد اصلی و چندین محور اجرایی است، خاطرنشان کرد: راهبرد اول، توسعه اقتصاد کم‌کربن و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای از طریق بهینه‌سازی مصرف انرژی، جمع‌آوری گازهای مشعل، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، کاهش تلفات انرژی، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل ریلی و مدیریت پسماند است.

وی با بیان اینکه راهبرد دوم تقویت سازگاری و تاب‌آوری در بخش‌های مختلف از جمله مدیریت منابع آب، کشاورزی (اصلاح الگوی کشت و تولید بذرهای مقاوم)، بهداشت و محیط زیست است، افزود: راهبرد سوم شامل سایر اقدامات مشترک مانند پایش عملکرد دستگاه‌ها، تسهیل الزامات قانونی و تأمین اعتبار لازم می‌شود.

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان تأکید کرد: مسئولیت اجرای این برنامه بر عهده بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی است و سازمان محیط زیست تنها نقش نظارت را بر عهده دارد.

کرمانی به ابلاغ این مصوبه به دستگاه‌های استان از جمله جهاد کشاورزی، آبفا، شرکت آب منطقه‌ای و منابع طبیعی اشاره کرد و افزود: در سفر اخیر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به اصفهان، تفاهم‌نامه‌ای برای اجرای برنامه تغییر اقلیم در سطح استان امضا شد.

کرمانی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه ملی گرد و غبار اشاره کرد و گفت: سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس قانون برنامه هفتم، برنامه جامع مدیریت پدیده گرد و غبار را تدوین و ابلاغ کرده است. استان اصفهان نیز در حال تهیه برش استانی این برنامه است و اقدامات عملی به‌ویژه در شرق اصفهان (منطقه سگزی تا تالاب گاوخونی) با تمرکز بر کشاورزی حفاظتی و روش‌های کم‌آب آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه مقرر شد هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های استانی برای اجرای سریع‌تر برنامه‌های ملی و استانی تغییر اقلیم و مدیریت گرد و غبار انجام شود.