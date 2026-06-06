واکسیناسیون دام علیه تب برفکی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، یزدانبخش رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی دامپزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: با وجود پایان مرحله سراسری واکسیناسیون، مایه‌کوبی دام‌ها علیه این بیماری همچنان ادامه دارد و دامداران نسبت به رعایت ضوابط بهداشتی و گزارش سریع موارد مشکوک به دامپزشکی همکاری لازم را داشته باشند.

یزدانبخش افزود: تب برفکی یک بیماری ویروسی بسیار واگیردار در نشخوارکنندگان از جمله گاو، گوسفند و بز است که از قدرت انتشار بالایی برخوردار است و می‌تواند خسارت‌های اقتصادی قابل توجهی به صنعت دامپروری وارد کند.

به گفته وی واکسیناسیون، رعایت اصول بهداشتی و اجرای ضوابط قرنطینه‌ای از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری و کنترل این بیماری است.