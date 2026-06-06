به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی ظهر شنبه در بازدید از پروژه راه دسترسی بندر نوشهر از پیشرفت چشمگیر پروژه راه دسترسی بندر نوشهر به کمربندی خبر داد و گفت: این ابرپروژه زیرساختی تا هفته دولت امسال به بهرهبرداری میرسد و با حذف تردد کامیونها از بافت شهری، مشکل ترافیکی مزمن نوشهر را برای همیشه حل میکند.
وی با اشاره به اهمیت ملی این طرح، آن را یکی از ابرپروژههای کلیدی استان در حوزه توسعه زیرساختهای حملونقل عنوان کرد.
استاندار مازندران با تأکید بر نقش این پروژه در کاهش بار ترافیکی شهر نوشهر، تصریح کرد: با اتمام این مسیر، تردد خودروهای سنگین از معابر شهری حذف میشود که ضمن روانسازی ترافیک، رضایت شهروندان را به همراه خواهد داشت.
یونسی با یادآوری بازدید یک ماه قبل خود از این طرح، گفت: خوشبختانه پیشرفت فیزیکی پروژه از آن زمان تاکنون بسیار چشمگیر بوده و در حال حاضر هیچ مانعی برای تکمیل آن وجود ندارد. بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، این راه دسترسی در هفته دولت امسال افتتاح و وارد مدار بهرهبرداری میشود.
در پایان این بازدید، سعید کیاکجوری گزارش تفصیلی از آخرین وضعیت، میزان پیشرفت و اقدامات فنی اجراشده در این پروژه ارائه کرد.
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