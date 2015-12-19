به گزارش خبرنگار مهر، علی شادمان عصر شنبه در شورای اداری استان مازندران که به میزبانی فرمانداری نوشهر برگزارشده بود گفت: قابلیت‌های هوایی و دریایی نوشهر باعث می‌شود که این شهرستان راه های توسعه‌یافتگی را بیشتر بپیماید.

شادمان افزود: علیرغم همه این قابلیت‌ها در نوشهر متأسفانه کار جدی برای تعریض و تسطیح راه دسترسی کجور به نوشهر و همچنین راه دسترسی بندر نوشهر صورت نگرفته است.

وی افزود: برای عبور به کجور نیازمند آن است تا مردم شهرستان نوشهر مشقت ترافیکی و طولانی بودن مسیرهای دو شهرستان هم‌جوار چالوس و نور را به جان بخرند درحالی‌که به‌راحتی با جدیت در تسطیح راه دسترسی کجور به نوشهر بار مضاعف مشکلات مردم کاهش خواهد یافت.

وی بابیان آنکه ممانعت برخی دستگاه‌ها برای اجرای تسطیح و آسفالت راه دسترسی کجور جنبه منطقی ندارد اظهار داشت: با اجرای تعریض و تسطیح راه فعلی جاده معدن به ویسر به‌عنوان راه اصلی کجور به نوشهر می‌توان ضمن کاهش طول مسافت ۸۰ کیلومتر به ۳۵ کیلومتر بخش عمده‌ای مشکلات جاده‌ای و ترافیکی و خطرات ناشی از آن را برطرف ساخت.

فرماندار نوشهر مهم‌ترین مشکل عدم اجرای این پروژه را طرح مسائل از سوی محیط‌زیست عنوان کرد و گفت: به‌طور حتم دغدغه زیست‌محیطی‌مان اگر بیشتر از سازمان محیط‌زیست نباشد کمتر از آن نیست چراکه معتقدیم با تسطیح و تعریض راه کجور به نوشهر بسیاری از مسائل تخریبی زیست‌محیطی و کنترل و حفاظت از عرصه‌های محیط‌زیست بیشتر از گذشته قابل‌پیگیری و انجام خواهد بود.

شادمان در بخش دیگر با اشاره به اجرای راه دسترسی بندر نوشهر به‌عنوان شریان اصلی توسعه و رونق این بندر عنوان داشت: این مسئله باهم افزایی همه دستگاه‌های مرتبط نظیر آب منطقه‌ای، شهرداری و غیره تحقق می‌یابد و نیازمند آن است تا با کمک هم و اراده جدی و میدانی مسئولین استانی میسر شود.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد تومانی در زیرساخت‌های بندر نوشهر عنوان داشت: کارهای خوبی برای افزایش ظرفیت‌های زیرساختی بندر نوشهر در دولت تدبیر و امید صورت گرفته که مستلزم حضور بیشتر بخش خصوصی برای بهره‌برداری است.

فرماندار نوشهر در پایان خاطرنشان کرد: در بخش صادرات تنها از ۳۰ درصد ظرفیت‌های بندر نوشهر استفاده می‌شود که حضور بخش خصوصی و تقویت صادرات، فضای رشد و رونق بندر و استان را بیش از گذشته ترسیم خواهد کرد.