به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بهمن سبز، هادی فیروزمندی به عنوان معاون جدید پخش و جریانسازی موسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز زنجیره سینماهای حوزه هنری منصوب شد.
در حکم صادر شده از سوی احمد نوری مدیرعامل بهمن سبز، خطاب به هادی فیروزمندی بر ضرورت توسعه، ارتقاء و انسجامبخشی هرچه بیشتر فعالیتهای زنجیره توزیع و ترویج تأکید شده است. مدیرعامل بهمن سبز در این حکم، تعهد، تخصص و روحیه خلاقانه فیروزمندی را از دلایل این انتصاب عنوان کرده و مأموریتهای کلیدی این معاونت را در قالب یک نقشه راه منسجم ابلاغ نموده است.
بر اساس این حکم، معاون جدید پخش و جریانسازی موظف به راهبری کامل زنجیره اکران و پخش سینمایی و سیار، مدیریت فرآیند تأمین آثار، انعقاد قراردادها و تنظیم تعاملات مالی و سانسدهی با صاحبان آثار و سینماداران شده است. همچنین طراحی و اجرای راهبردهای یکپارچه توزیع و کمپین در جهت جریانسازی فرهنگی آثار و سینماهای تابعه، از دیگر ماموریتهای محوری فیروزمندی در این جایگاه خواهد بود.
در بخش دیگری از این ابلاغیه، بر راهبری هوشمند روابط عمومی و مدیریت رسانهای تاکید شده که شامل نظارت بر تولید و انتشار محتوای رسانهای، توسعه ارتباط مؤثر با افکار عمومی و نهادهای هنری، برنامهریزی رویدادهای فرهنگی، ایجاد همافزایی درون و برونسازمانی با فعالان حوزه سینما و در نهایت طراحی، پیاده سازی و صیانت از هویت برند موسسه است.
هادی فیروزمندی که پیش از این معاونت جریانسازی و ارتباطات سازمان سینمایی سوره را برعهده داشته، فارغالتحصیل کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی است. در کارنامه اجرایی او مدیریت روابط عمومی موسسات مختلفی از جمله سازمان سینمایی سوره، بهمن سبز، باشگاه فیلم سوره، استودیو هنر پویا و سفیرفیلم به چشم میخورد.
وی همچنین سابقه تهیه کنندگی فیلم کوتاه، انیمیشن و موسیقی را در کارنامه خود دارد و به عنوان مدیر کمپین و مشاور رسانهای و پخش در آثار متعدد سینمایی، سریال، انیمیشن، مستند و فیلم کوتاه در سینما، رادیو و تلویزیون حضور داشته است. پژوهشگری و خبرنگاری حوزه سینما و کتاب از دیگر سوابق معاون جدید موسسه بهمن سبز است.
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