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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۴

معاون راهبری و ارتقای شبکه سینماهای بهمن سبز معرفی شد

معاون راهبری و ارتقای شبکه سینماهای بهمن سبز معرفی شد

مدیرعامل موسسه سینمایی بهمن سبز، ایمان خادمی را به سمت معاون راهبری و ارتقای شبکه سینماها منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بهمن سبز، با حکم احمد نوری مدیرعامل موسسه سینمایی بهمن سبز، ایمان خادمی به سمت معاون راهبری و ارتقای شبکه سینماهای موسسه بهمن سبز منصوب شد.

در این حکم اهم ماموریت‌های معاون راهبری و ارتقای شبکه سینماها به شرح زیر اعلام شد:

«سیاست‌گذاری، تدوین اسناد و راهبری شبکه سینماهای بهمن سبز با هدف ارتقای بهره‌وری، ارزش آفرینی، استانداردسازی و به روزرسانی کلیه فرآیندها و خدمات شبکه سینماهای موسسه، طراحی و مدیریت کلیه فرایندهای مرتبط با امور باشگاه مخاطبان جهت توسعه مخاطبین و تقویت ارتباط پویا و مستمر با مخاطبان بالقوه و بالفعل، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و راهبری رویدادهای فرهنگی، هنری و اجتماعی و پیگیری طرح‌های مرتبط با تقویت ارتباطات و جایگاه فرهنگی و اجتماعی سینماها در سطح ملی و استانی، طراحی و استقرار نظام جامع رصد، ارزیابی و پایش عملکرد سینماها در کلیه شئون، سیاست‌گذاری، طراحی و استقرار نظام آموزش، توانمندسازی و رشد مدیران و کارکنان سینماها، ایجاد بستر اجرایی کلیه کمپین‌ها و فرایندهای رسانه‌ای، تبلیغاتی و برندسازی، تحقق سیاست‌های مرتبط با پخش و همچنین همراهی در مدیریت بهره‌برداری و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی غیرگیشه‌ای و ...»

ایمان خادمی فارغ‌التحصیل رشته عکاسی و دارای مدارک MBA و DBA، پیش از این مسئولیت‌هایی همچون مدیریت پلتفرم «گیشه ۷»، مشاور مدیرعامل و مدیر مارکتینگ مؤسسه «بهمن سبز» و مدیر توسعه بازار گروه سینمایی «هنر شهر آفتاب» را برعهده داشته است. او همچنین دوره تخصصی مارکتینگ را در HCC آمریکا با تمرکز بر استراتژی‌های بازاریابی و توسعه بازار گذرانده است.

خادمی همچنین به عنوان تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار فیلم کوتاه، مشاوره سرمایه‌گذاری پروژه‌های سینمایی و مدیریت و برنامه‌ریزی پروژه‌های فرهنگی و هنری در پروژه‌های مختلف حضور داشته که در جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی موفق به کسب جوایز و افتخاراتی شده‌ است. وی به‌عنوان مشاور فرهنگی و هنری رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز در طراحی و اجرای پروژه‌های کلان هنری از جمله «سمفونی شیراز» نقش داشته است.

کد مطلب 6925985
ندا زنگینه

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