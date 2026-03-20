تدارک سازمان سوره برای نوروز/ ۵ فیلم سینمایی و ۴ سریال کودک در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سوره، همزمان با فرارسیدن نوروز ١۴٠۵ سازمان سینمایی سوره سبد متنوعی از تولیدات خود را برای عرضه مخاطبان خانواده و به خصوص کودک و نوجوان وارد شبکه توزیع می‌کند.

این موسسه تدارک ویژه‌ای برای آثار سینمایی در کنداکتور تلویزیونی دیده است و ۴ اثر سینمایی جدید خود را پس از نمایش در سینماها و شبکه خانگی، راهی آنتن رسانه‌ ملی خواهد کرد.

فیلم سینمایی «در آغوش درخت» به کارگردانی بابک خواجه‌پاشا و تهیه‌کنندگی سجاد نصراللهی، فیلم سینمایی «صبح اعدام» به کارگردانی بهروز افخمی و تهیه‌کنندگی علی شیرمحمدی، فیلم سینمایی نوجوانانه «باغ کیانوش» به کارگردانی رضا کشاورز حداد و تهیه‌کنندگی محمدجواد موحد و انیمیشن سینمایی «رویاشهر» به کارگردانی محسن عنایتی و تهیه‌کنندگی مصطفی حسن‌آبادی ازجمله این آثار هستند.

همچنین انیمیشن سینمایی «یوز» به کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه‌کنندگی احسان کاوه پس از نمایش موفق در سینماهای سراسر کشور و جذب نزدیک به یک میلیون و ششصد هزارمخاطب و فروشی نزدیک به ١٠٠ میلیارد تومان، قرار است در نوروز امسال وارد چرخه اکران آنلاین شود و در دسترس خانواده‌ها قرار گیرد.

در کنار این آثار سینمایی، سوره برنامه‌ ویژه‌ای برای بخش پویانمایی و سریال کودک و نوجوان رسانه ملی دارد.

سریال انیمیشن جدید «دوستان شاد» به کارگردانی حسین صفارزادگان و تهیه‌کنندگی مصطفی خواجه‌نادری در ۶۵ قسمت توسط مرکز انیمیشن سوره آماده نمایش شده و در ایام نوروز روی آنتن شبکه نهال می‌رود.

همچنین سریال اپیزودیک «هتل بسیار بسیار عجیب» به کارگردانی سامان غنائمی و تهیه‌کنندگی حامد یامین‌پور تولید باشگاه فیلم سوره، ضمن تداوم پخش روی آنتن شبکه نهال، همزمان با عید نوروز روی آنتن شبکه امید و دو سیما نیز می‌رود.

فصل جدید برنامه عروسکی «بابابام» نیز به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مجید غفاری با محوریت پخش سری سوم این پویانمایی محبوب محصول مرکز انیمیشن سوره پنجشنبه و جمعه‌ها در ایام نوروز روی آنتن شبکه پویا می‌رود.

سازمان سینمایی سوره همچنین زنجیره سینماهای خود در سراسر کشور را به تازگی همزمان با ایام نوروز بازگشایی کرده است و موسسه «بهمن سبز» با نمایش ۴ فیلم جدید ازجمله «نیم شب» ساخته محمدحسین مهدویان، «قمارباز» ساخته محسن بهاری، «بهشت تبهکاران» ساخته مسعود جعفری جوزانی و «خط نجات» ساخته وحید موساییان، میزبان خانواده‌ها خواهد بود.