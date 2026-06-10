به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری عصر چهارشنبه در همایش گرامیداشت روز جهانی صنایعدستی و روز ملی فرش دستباف که در سالن جلسات اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: خلاقیت، نوآوری و جستوجوی راههای جدید برای رفع نیازها، از ویژگیهای ذاتی بشر است و انسان در طول تاریخ با تکیه بر استعدادها خود، مسیر پیشرفت را پیموده است.
وی افزود: نخستین گامهای خوداتکایی بشر با تولید دستساختههایی آغاز شد که حاصل اندیشه، مهارت و خلاقیت انسان بود.
نوری ادامه داد: اگرچه با ورود به عصر صنعتی و توسعه فناوری، تولیدات تکنولوژیمحور گسترش یافت اما صنایعدستی همچنان جایگاه ارزشمند و غیرقابل جایگزین خود را حفظ کرده است.
استاندار خراسان شمالی خاطرنشان کرد: هر اثر صنایعدستی، حاصل جوشش درونی، ذوق هنری، دانش، مهارت و خلاقیت هنرمند است و همین ویژگی، ارزش و ماندگاری آن را دوچندان میکند.
وی با اشاره به پیشینه درخشان ایران در حوزه صنایعدستی و فرش دستباف یادآور شد: ایرانیان به واسطه ذوق، هنر و تمدن غنی خود همواره در زمره پیشگامان این عرصه بودهاند.
نماینده عالی دولت در استان همچنین بر ضرورت حمایت از هنرمندان و فعالان این حوزه تأکید کرد و گفت: برای پایداری و توسعه صنایعدستی باید این بخش را بیش از گذشته اقتصادی و درآمدزا کرد. ایجاد بازارهای جدید، توسعه فروش، حمایت از تولیدکنندگان و فراهمسازی زمینه حضور جوانان در این عرصه از مهمترین ضرورتهای پیشروی این بخش است.
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