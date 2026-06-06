غیاثی: مشارکت شهروندان کلید صیانت از میراث آبی گیلان است

علیرضا غیاثی در حاشیه آیین بهره‌برداری از پروژه آبرسانی و اصلاح شبکه توزیع آب شرب منطقه عبدالله‌آباد کورکاء در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از پروژه‌های مهم در دست اجرای شرکت آبفای گیلان اجرای خط انتقال آب از مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی به سمت روستای عبدالله‌آباد آستانه اشرفیه است.

وی با بیان اینکه طول خط انتقال آب تصفیه‌خانه به محل کورکاء عبدالله‌آباد حدود ۶ هزار و ۱۳۰ متر است، افزود: در اجرای این پروژه حدود ۹ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است که خوشبختانه با اجرای این پروژه، شرایط تأمین آب شرب پایدار برای ساکنان منطقه فراهم شده و یکی از مطالبات مهم مردم این محدوده برطرف شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان از پیش‌بینی اعتبار جدید برای توسعه زیرساخت‌های آبرسانی این منطقه خبر داد و گفت: برای ادامه پروژه تکمیل شبکه محله عبدالله‌آباد و پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب که عملیات آن در حال اجرا است، علاوه بر اعتبار سال جاری، برای سال ۱۴۰۵، ۲۴۰ میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی شده است. همچنین با استفاده از ظرفیت ماده ۵۶، حدود ۵۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات بانک ملی از سوی نماینده مردم در مجلس پیش‌بینی شده که به زودی محقق خواهد شد.

ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آب

غیاثی با اشاره به کاهش تدریجی منابع آبی، صرفه‌جویی در مصرف آب را یک ضرورت دانست و بیان کرد: با وجود برخورداری گیلان از منابع آبی مناسب، میزان منابع آب در سال‌های اخیر روند کاهشی داشته و مدیریت مصرف بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه سرانه مصرف آب در گیلان بالاتر از میانگین تعیین‌شده کشور است، افزود: در حال حاضر سرانه مصرف آب در استان حدود ۱۳.۵ مترمکعب در ماه به ازای هر مشترک است؛ در حالی که الگوی مصرف مورد تأیید حدود ۱۱ مترمکعب در ماه تعیین شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان با تأکید بر اینکه مشارکت شهروندان، کلید صیانت از میراث آبی گیلان است، خاطرنشان کرد: حفظ منابع آبی وظیفه‌ای همگانی است و همه باید در صیانت از این سرمایه ملی مشارکت داشته باشند.