یونسی: بخش عمده مشکلات زباله سوز نوشهر رفع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی ظهر شنبه در حاشیه بازدید از نیروگاه زباله‌سوز نوشهر اظهار کرد: این نیروگاه با یک سری مشکلات مواجه بود که خوشبختانه حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد آنها برطرف شده است. برای رفع ۴۰ درصد باقیمانده نیز کارشناسان و نیروهای متخصص را به کار گرفتیم تا بتوانیم این بخش را نیز کامل کنیم.

یونسی تأکید کرد: به همین بسنده نکرده‌ام. به نظر من شهرستان‌های چالوس و نوشهر نیاز دارند که بحث پسماند را نیز در قالب کمپوست دنبال کنیم. بر همین اساس قصد داریم پروژه‌ای با ظرفیت حدود ۲۵۰ تن راه‌اندازی کنیم.

وی افزود: در کنار زباله‌سوز، باید فرآیند کمپوست را آغاز کنیم تا بتوانیم تولید گرانول داشته باشیم زیرا این گرانول‌ها برای باغداران و کشاورزان منطقه مفید خواهد بود. به این ترتیب، کارهای زیربنایی و روبنایی مورد نیاز را انجام خواهیم داد.