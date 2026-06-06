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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۲

یونسی: بخش عمده مشکلات زباله سوز نوشهر رفع شد

یونسی: بخش عمده مشکلات زباله سوز نوشهر رفع شد

نوشهر- استاندار مازندران با اشاره به رفع بخش عمده‌ای از مشکلات نیروگاه زباله‌سوز نوشهر گفت: با حضور کارشناسان و نیروی متخصص، تلاش برای برطرف کردن باقیمانده ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی ظهر شنبه در حاشیه بازدید از نیروگاه زباله‌سوز نوشهر اظهار کرد: این نیروگاه با یک سری مشکلات مواجه بود که خوشبختانه حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد آنها برطرف شده است. برای رفع ۴۰ درصد باقیمانده نیز کارشناسان و نیروهای متخصص را به کار گرفتیم تا بتوانیم این بخش را نیز کامل کنیم.

یونسی تأکید کرد: به همین بسنده نکرده‌ام. به نظر من شهرستان‌های چالوس و نوشهر نیاز دارند که بحث پسماند را نیز در قالب کمپوست دنبال کنیم. بر همین اساس قصد داریم پروژه‌ای با ظرفیت حدود ۲۵۰ تن راه‌اندازی کنیم.

وی افزود: در کنار زباله‌سوز، باید فرآیند کمپوست را آغاز کنیم تا بتوانیم تولید گرانول داشته باشیم زیرا این گرانول‌ها برای باغداران و کشاورزان منطقه مفید خواهد بود. به این ترتیب، کارهای زیربنایی و روبنایی مورد نیاز را انجام خواهیم داد.

کد مطلب 6851864

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