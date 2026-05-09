پیگیری صدور ویزاهای باقی مانده زائران ایرانی حج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت، علی رضا رشیدیان، در همایش مدیران مجموعه‌ها و مدیران کاروان‌های حج در مکه با تأکید بر اهمیت همدلی و هماهنگی در خدمت‌رسانی به حجاج ایرانی، اظهار داشت: مجموعه حج یک پیکره به‌ هم‌ پیوسته و منسجم است و همه بخش‌ها در قالب یک زنجیره واحد برای خدمت به زائران فعالیت می‌کنند؛ از این رو باید با صبوری، مسئولیت‌پذیری و تبیین درست مسائل، پاسخگوی دغدغه‌های زائران باشیم.

وی با اشاره به سخنان شهید بیات درباره روحیه خادمی و« منت کشی برای زائران»، افزود: ما در مسیر خدمت به زائران باید اهل محبت، فروتنی، سعه صدر و پاسخگویی باشیم؛ چرا که خدمت در حج تنها یک مسئولیت اداری نیست، بلکه توفیقی معنوی و عاشقانه است و همه عوامل اجرایی باید این نگاه را سرلوحه کار خود قرار دهند.

رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه برنامه‌ریزی حج امسال از ماه‌ها قبل برای اعزام بیش از ۸۶ هزار زائر انجام شده بود، خاطرنشان کرد: شرایط جنگ تحمیلی، تحریم های ظالمانه در جابجایی پول قرادادها و برخی محدودیت ها باعث شد برنامه ریزی برای اعزام ۳۰ هزار نفر صورت گیرد که این روند نیز به سرعت بعد از موافقت مسئولان ذی ربط در کشور شکل گرفت و تاکنون بخش قابل توجهی از زائران به سرزمین وحی رسیده اند.

رشیدیان در ادامه به برخی فضاسازی‌ها و نگرانی‌های ایجاد شده در داخل کشور اشاره کرد و گفت: متأسفانه در مقاطعی فضای منفی و اضطراب‌آفرینی درباره روند اعزام‌ها شکل گرفت؛ در حالی‌که بخشی از زائران ما بانوان و سالمندان هستند و خانواده‌های آنان با شنیدن این فضاسازی‌ها دچار نگرانی و استرس می‌شدند. بنابراین همه ما باید مراقب باشیم آرامش روحی زائران و خانواده‌هایشان خدشه‌دار نشود.

وی با تشریح برخی محدودیت‌های ایجاد شده در روند اعزام‌ها اظهار کرد: به‌ دلیل محدودیت‌های پروازی، تغییر برخی ایستگاه‌ها و همچنین زمان‌بندی مشخص ورود زائران به هتل‌ها و حضور در مدینه منوره، ناچار شدیم در مواردی زائرانی را از استان‌های همجوار یا مسیرهای متفاوت اعزام کنیم. طبیعی است که برخی زائران تصور کنند مسیرشان طولانی‌تر شده، اما این تصمیم‌ها صرفاً بر اساس ضرورت‌های اجرایی و برای حفظ نظم عملیات حج اتخاذ شده است.

رئیس سازمان حج و زیارت تأکید کرد: سیاست ما هرگز این نیست که زائران از استان‌هایی غیر از محل سکونت خود اعزام شوند، اما در برخی شرایط خاص و با توجه به محدودیت برنامه‌های پروازی، ناچار به اتخاذ تصمیمات موقت شدیم تا روند اعزام‌ها دچار اختلال نشود.

وی همچنین درباره موضوع برخی ویزاهای باقی‌مانده گفت: همکاران ما به‌صورت مستمر پیگیر صدور و نهایی‌شدن این ویزاها هستند و اقدامات لازم در حال انجام است تا همه زائران در سریع‌ترین زمان ممکن اعزام شوند.

رشیدیان در بخش پایانی سخنان خود با لحنی صمیمانه خطاب به زائران ایرانی گفت: حج، سفری معنوی و فرصتی کم‌نظیر برای نزدیکی به خداوند است؛ از زائران عزیز می‌خواهیم با وجود برخی سختی‌ها و محدودیت‌ها، تمرکز خود را بر بهره‌مندی معنوی از این سفر نورانی بگذارند. بسیاری از مسائل اجرایی پس از بازگشت به کشور قابل بررسی خواهد بود، اما لحظات حضور در سرزمین وحی تکرارشدنی نیست و باید قدر این فرصت الهی را دانست.