بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی طی امروز شنبه جو منطقه نسبتاً آرام است.

وی گفت: از فردا و تا روز سه‌شنبه پوشش ابر و افزایش سرعت باد تا بازه قابل‌ملاحظه پدیده‌های غالب آسمان استان هستند.

مدیرکل هواشناسی لرستان، عنوان کرد: در ساعاتی از روز یکشنبه سرعت وزش باد در مناطقی از استان به‌ویژه مناطق شرقی به بازه نسبتاً شدید تا شدید نیز خواهد رسید که می‌تواند با مخاطراتی همچون خطر سقوط اشیا، خسارت به برخی سازه‌ها، خطر شکستن درختان کهن‌سال و... همراه باشد.

مرادپور، افزود: از نظر نوسانات دمایی، طی ۲۴ ساعت آینده دماها روند افزایشی خواهند داشت.