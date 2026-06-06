نعمتی: بارش پراکنده و کاهش نسبی دما در گلستان طی یکشنبه و دوشنبه

علی نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح آخرین وضعیت جوی گلستان اظهار کرد: بر اساس الگوهای پیشیابی، طی هفته جاری در اغلب مناطق استان جو نسبتاً پایدار حاکم خواهد بود و آسمان غالباً صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود.
وی افزود: تنها برای بازه زمانی یکشنبه شب تا صبح روز دوشنبه، به دنبال نفوذ زبانههای سامانه پرفشار به استان، افزایش ابر، بارشهای پراکنده و احتمال وقوع رعدوبرق در برخی نقاط دور از انتظار نیست.
کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به شرایط دمایی استان گفت: در روزهای یکشنبه و دوشنبه دمای هوا به طور نسبی کاهش خواهد یافت، اما در سایر روزهای هفته روند دما نسبتاً ثابت بوده و بیشینه دما در بیشتر مناطق استان بین ۳۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
نعمتی از شهروندان خواست ضمن توجه به پیشبینیهای هواشناسی، در زمان فعالیتهای برونشهری و حضور در مناطق مرتفع، هشدارهای جوی را مدنظر قرار دهند.
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