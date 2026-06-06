۶۰۰ هزار تن گندم خوزستان به ۲۰ استان کشور ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، امید جهاننژادیان ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانهای با اشاره به خرید بیش از یک میلیون و ۳۶۴ هزار تن گندم از کشاورزان خوزستان اظهار کرد: از ابتدای فصل خرید تاکنون بخش قابل توجهی از این محصول راهبردی به استانهای مختلف کشور حمل شده است.
وی افزود: این عملیات در چارچوب برنامههای حمل ابلاغی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و با دستور معاون وزیر جهاد کشاورزی انجام میشود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان تصریح کرد: از ابتدای فصل خرید، عملیات ارسال گندم از طریق شبکههای حمل ریلی و جادهای بهصورت مستمر و بدون وقفه در حال انجام است تا نیاز گندمی ۲۰ استان کشور در زمان مناسب تأمین شود.
وی با اشاره به برگزاری نشست تخصصی با حضور معاونان، کارشناسان اداره کل غله و مدیران سیلوهای بخش خصوصی استان بیان کرد: این نشست با هدف بررسی وضعیت ذخیرهسازی و برنامهریزی دقیق برای حمل گندم برگزار شد.
جهاننژادیان ادامه داد: در این نشست راهکارهای عملیاتی برای تسریع و تسهیل فرآیند جابهجایی گندم از سیلوهای بخش خصوصی به استانهای مقصد مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
وی در پایان این اقدامات را نشاندهنده جایگاه مهم خوزستان در تأمین امنیت غذایی کشور دانست و از تلاش کشاورزان و فعالان زنجیره تأمین گندم در استان قدردانی کرد.
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