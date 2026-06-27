۶۸۰ حادثه در سه ماهه نخست امسال در کرمانشاه ثبت شد

آتشپاد سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵، نیروهای سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه در مجموع ۶۸۰ مأموریت شامل عملیات اطفای حریق، امداد و نجات و سایر خدمات ایمنی را در سطح شهر انجام داده‌اند.

وی افزود: از مجموع مأموریت‌های ثبت‌شده، ۳۴۲ مورد مربوط به آتش‌سوزی و ۳۳۸ مورد نیز در حوزه امداد و نجات بوده که با حضور به‌موقع نیروهای عملیاتی، خدمات لازم به شهروندان ارائه شده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه با اشاره به نتایج این عملیات‌ها تصریح کرد: در این مدت ۲۲۹ نفر از شهروندان از حوادث مختلف نجات یافتند، ۶۹ نفر مصدوم شدند و متأسفانه ۲۰ نفر نیز جان خود را در حوادث از دست دادند.

قادری ادامه داد: علاوه بر مأموریت‌های عملیاتی، نیروهای آتش‌نشانی در ۱۵۴ مورد برای تأمین ایمنی مراسم‌ ملی، مذهبی، ورزشی و سایر برنامه‌های عمومی در محل استقرار یافتند تا این مراسم‌ها با ایمنی بیشتری برگزار شود.

وی در پایان با تأکید بر نقش شهروندان در کاهش حوادث گفت: رعایت اصول ایمنی در منازل، محیط‌های کاری و اماکن عمومی، مهم‌ترین راهکار برای پیشگیری از وقوع حوادث است و شهروندان می‌توانند در مواقع اضطراری از طریق سامانه ۱۲۵ با آتش‌نشانی تماس بگیرند.