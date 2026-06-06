سردار دامغانی: الگوبرداری از سبک زندگی مجاهدان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی ظهر شنبه با همراهی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گیلان)و هیئت همراه در دیدار با خانواده شهید «صادق زرین» با تجلیل از مقام والای این شهید، اظهار کرد: خداوند پس از انتخاب شهدا، خانوادههای مجاهد و شهیدپرور را نیز برمیگزیند.

وی با اشاره به ویژگی های اخلاقی شهید زرین اضافه کرد: برخی شهدا به جهت نوع فعالیت و شغل خود، طبیعتاً باید گمنام میماندند و نباید کسی از آنها مطلع میشد.

فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه خداوند گمنامی شهید زرین را با برجسته کردن پرچم او در میان مردم جبران کرد، افزود: اراده الهی بر این بود که این شهید برجسته شود تا گمنامی سال های گذشته، با اشاره خاص رهبر معظم انقلاب در میان مردم جبران گردد.

سردار دامغانی با اشاره به ویژگی مشترک تمام شهدا تأکید کرد: شهدا همواره فراتر از تکلیف و وظایف محوله عمل میکنند؛ این ویژگی «فراتر از وظیفه» همان چیزی است که باعث رسیدن آنان به مقامات رفیع در عرصه های عملیاتی میشود.

وی با تأکید بر نقش خانواده در تربیت شهید، گفت: خداوند شهید را به تنهایی انتخاب نمی کند، بلکه خانواده های مجاهد را نیز برمی گزیند؛ چرا که شهید در دامن چنین خانواده های اصیلی پرورش می یابد و این سبک زندگی، ریشه در باورهای عمیق و درونی آنان دارد.

فرمانده سپاه قدس گیلان همچنین از استمرار فعالیت های فرهنگی و بزرگداشت شهدا توسط شهید زرین یاد کرد و افزود: فعالیت های این شهید در مسیر یاد و خاطره شهدا از کودکی آغاز شد و از آنجا که ریشه در اعتقاد و درون داشت، تا پایان عمر استمرار یافت؛ این فعالیت ها نمایشی نیست، بلکه جلوه ایمان خالصانه است.

وی با یادآوری خاطراتی از شهید سیداسماعیل سیرت نیا (به نقل از دوستان و خانواده) درباره خلوص نیت شهدا که با وقف مال و جان در مسیر فرهنگی و خدماتی، در مختصات مسیر حق قرار گرفتند، گفت: این مسیر، همان راه رسیدن به رضای الهی و الگویی ماندگار برای نسل های آینده است.

سردار دامغانی از محافظت جانانه و ارادت خالصانه در میدان شهدا سخن گفت و افزود: شهدا در سخت ترین لحظات برای حفظ جان همرزمان و همراهان خود، از بزرگترین خواسته ها گذشتند تا نشان دهند جان در راه حق، فدای همرزمان است.

وی قرار گرفتن در مختصات مسیر شهدا را راه رسیدن به رضای الهی دانست و تصریح کرد: این مسیر، تنها راهی است که میتواند ما را به رضای الهی و پیروزیهای حقیقی در عرصه های مختلف هدایت کند و این امر مستلزم بازخوانی دقیق زندگی و رفتار شهداست.

شناسنامه شهید صادق زرین

شهید صادق زرین، متولد تیرماه ۱۳۶۳، در ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۴، سومین روز از جنگ رمضان، به آرزوی دیرینه خود یعنی فیض رفیع شهادت نائل آمد. از این شهید بزرگوار دو فرزند به یادگار مانده است.