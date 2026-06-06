عارف: باید به بازگرداندن اساتید مهاجرت کرده بیاندیشیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در بازدید از دانشگاه علم و صنعت و دیدار با رئیس، مدیران و اعضای هیئت علمی این دانشگاه، با اشاره به عبور کشور از توطئه‌ها، کودتاها و جنگ‌های مختلف در پنج دهه گذشته، گفت: دشمن در جنگ ۱۲ روزه به دنبال سرنگونی نظام بود اما مردم محاسبات او را بر هم زدند و در جنگ رمضان نیز با وجود خسارت‌ها و شهادت‌ها، ملت ایران توانست قدرت پوشالی آمریکا را به شکست بکشاند.

وی با اشاره به تغییر شرایط کشور پس از جنگ رمضان افزود: در این شرایط، دانشگاه‌ها مسئولیت مهم‌تری بر عهده دارند. دانشگاه‌ها از ابتدای انقلاب نقش تمدن‌سازی داشته‌اند و امروز نیز باید در حل چالش‌های کشور، توسعه علم و فناوری و دستیابی به مرجعیت علمی در جهان نقش‌آفرینی کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه جنگ‌های امروز، جنگ‌های علم و فناوری است، تصریح کرد: پیشرفت‌های علمی و فناورانه کشور در جنگ اخیر نقش تعیین‌کننده‌ای داشت و به همین دلیل دشمن دانشگاه‌ها و مراکز علمی را هدف قرار داد.

وی تأکید کرد: با وجود نخبگان، متخصصان و دانشگاهیان کشور هیچ نگرانی درباره بازسازی، بهسازی و نوسازی مراکز آسیب‌دیده وجود ندارد و دانشگاه‌ها باید در تدوین برنامه‌های کشور متناسب با شرایط جدید پساجنگ نقش محوری ایفا کنند.

عارف همچنین با اشاره به موضوع مهاجرت نخبگان گفت: در جنگ تحمیلی دوم و سوم شاهد مهاجرت معکوس نخبگان و مردم به کشور بودیم. باید از ظرفیت ایرانیان علاقه‌مند به خدمت به کشور استفاده کنیم و با طراحی مشوق‌های مناسب، زمینه بازگشت نخبگان و اساتید را فراهم سازیم.

وی افزود: نباید به دنبال این باشیم که چرا اساتید مهاجرت کرده‌اند، بلکه باید به بازگرداندن آنان بیندیشیم. با جذب متخصصان و اساتید ایرانی می‌توان فناوری‌های نوین و دانش روز دنیا را به کشور منتقل کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور در پایان بر ضرورت تقسیم کار ملی میان دانشگاه‌ها و سایر نهادها برای پیشبرد برنامه‌های راهبردی کشور تأکید کرد و گفت: دولت نیز وظیفه دارد مسائل معیشتی اساتید و دانشجویان را پیگیری کند و یکی از برنامه‌های دولت، حرکت به سمت تبدیل دانشگاه‌ها به نهادهای علمی عمومی است.