پیام تسلیت پزشکیان در پی درگذشت پدر شهیدان پورزند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت مرحوم حاج احمد پورزند، پدر بزرگوار و سرافراز شهیدان پورزند تصریح کرد: بی‌تردید عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون صبوری و استقامت چنین پدرانی است که با ایمان و اخلاص عزیزترین سرمایه‌های خود را در راه دفاع از استقلال و کیان کشور تقدیم کردند.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت مرحوم حاج احمد پورزند، پدر بزرگوار و سرافراز سه شهید والامقام دوران دفاع مقدس، شهیدان ایرج، سیروس و شاهین پورزند، از شهدای ورزشکار کشور را به خانواده محترم آن مرحوم و بستگان معزز ایشان تسلیت می‌گویم.

این شهیدان گرانقدر که از افتخارآفرینان کشتی کشور بودند، در اوج جوانی با شجاعت و ازخودگذشتگی در پاسداری از میهن اسلامی، جلوه‌ای درخشان از پیوند فرهنگ پهلوانی با فرهنگ ایثار و شهادت را به نمایش گذاشتند و نام خود را در زمره فرزندان پرافتخار این سرزمین جاودانه ساختند. بی‌تردید عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون صبوری و استقامت چنین پدرانی است که با ایمان و اخلاص عزیزترین سرمایه‌های خود را در راه دفاع از استقلال و کیان کشور تقدیم کردند.

اینجانب از درگاه خداوند متعال برای این فقید سعید رحمت و مغفرت واسعه الهی و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای همه بازماندگانش، صبر و سلامتی مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران