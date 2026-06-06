مومنی: سازمان همکاری‌ شانگهای بازیگری بسیار موثر در تحولات جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی وزیر کشور، در حاشیه اجلاس وزرای امور داخلی و امنیت عمومی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در بیشکک قرقیزستان با نورلان یرکمبایف، دبیرکل این سازمان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

مومنی در این دیدار از برگزاری اجلاس تقدیر کرد و گفت: با توجه به اینکه جمعیت کشورهای عضو این سازمان نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت جهان را به خود اختصاص داده و از ظرفیت‌ها و فرصت‌های عظیم اقتصادی برخوردار است، می‌تواند نقش بسیار مؤثری در تحولات بین‌المللی ایفا کند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه یکی از اهداف این پیمان، موضوعات امنیتی است، بسیار مهم است که اعضا در مواقع حساس، موضع‌گیری صریح داشته باشند.

سازمان همکاری شانگهای در ایام جنگ، چهار بیانیه در حمایت از ایران صادر کرد

دبیرکل سازمان همکاری شانگهای نیز ضمن اعلام همبستگی با ملت و دولت ایران، اظهار داشت: سازمان همکاری شانگهای در ایام جنگ، چهار بیانیه در حمایت از ایران صادر کرد.

یرکمبایف افزود: ما آرزو می‌کنیم هرچه زودتر صلح برقرار شود.