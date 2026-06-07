به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی‌وی بریکس، اولگ کوبیاکوف، مدیر دفتر ارتباط با فدراسیون روسیه در سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، در گفت‌وگویی اختصاصی در استودیوی تی‌وی بریکس در منطقه همکاری‌های بین‌المللی روس‌کنگرس در حاشیه مجمع اقتصادی بین‌المللی سن‌پترزبورگ (SPIEF) اعلام کرد که همکاری کشورهای عضو بریکس در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده اقتصاد و تجارت جهانی داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه کشورهای عضو بریکس حدود ۴۲ درصد جمعیت جهان را در بر می‌گیرند، گفت این مجموعه برخی از پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان در قاره‌های مختلف را شامل می‌شود و بیش از یک‌سوم تولید ناخالص داخلی جهان و سهم قابل توجهی از تجارت بین‌المللی از جمله محصولات کشاورزی و صنایع وابسته را در اختیار دارد.

کوبیاکوف در این باره گفت: نحوه توسعه همکاری میان کشورهای بریکس و همچنین روابط این گروه با سایر کشورها در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی تا حد زیادی مسیر آینده اقتصاد و تجارت جهانی را مشخص خواهد کرد.

وی افزود: مهم‌ترین اولویت در این زمینه، تضمین توسعه پایدار نظام‌های کشاورزی و غذایی است که شامل ایجاد چارچوب‌های مقرراتی، تبادل تجربیات موفق، فراهم کردن شرایط عادلانه دسترسی تولیدکنندگان به بازار و بهره‌گیری از نوآوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی و دستاوردهای علمی در سطح نانو و مولکولی در حوزه‌هایی مانند اصلاح نباتات و دامپروری می‌شود.

وی ادامه داد: این موضوع به‌ویژه در کشورهای دارای جمعیت جوان در بریکس مانند برزیل، آفریقای جنوبی و هند اهمیت بیشتری دارد؛ چرا که دانش‌آموزان و دانشجویان امروز، نسل شکل‌دهنده الگوی تولید و مصرف جهانی در آینده خواهند بود.

وی اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای جهان بخش قابل توجهی از تولیدات کشاورزی توسط مزارع و کشاورزان انجام می‌شود. توسعه زیرساخت‌هایی مانند جاده‌ها، مراکز درمانی، مراکز آموزشی، اینترنت پرسرعت و ایجاد فرصت‌های مالی در مناطق روستایی می‌تواند به توسعه پایدار کشورها، تقویت بنیان‌های اجتماعی و ارتقای رفاه عمومی کمک کند.

بیست‌ونهمین مجمع اقتصادی بین‌المللی سن‌پترزبورگ از ۳ تا ۶ ژوئن برگزار شد و تی‌وی بریکس به‌عنوان شریک رسانه‌ای این رویداد حضور داشت.