به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت: هیچ مدرکی مبنی بر تمایل ایران برای توسعه سلاح‌های هسته‌ای وجود ندارد و موضع غرب همچنان تلاش برای ادامه هژمونی جهانی آن است.

لاوروف در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیا الیوم افزود: غرب به دنبال نابودی روسیه است و قبلا نیز در جنگ‌های جهانی اول و دوم سعی در نابودی روسیه داشت.

وی تأکید کرد: من از اظهارات مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا مبنی بر آماده نبودن روسیه برای مذاکره تعجب می‌کنم، زیرا او یکی از شرکت ‌کنندگان در نشست انکوریج در ۱۵ اوت سال گذشته بود. ولادیمیر پوتین در آلاسکا با پیشنهادهای ترامپ در مورد گام‌های اساسی که امکان توقف عملیات نظامی و آغاز مذاکرات را فراهم می‌کند، موافقت کرد.

وزیر خارجه روسیه تصریح کرد: به نظر می‌رسد غرب قادر به مذاکره نیست، بنابراین از رویکرد وقت‌ کشی برای دستیابی به منافع یکجانبه پیروی می‌کند. این در حالی است که واشنگتن از زمان به قدرت رسیدن ترامپ همواره خواستار گفتگو با مسکو بوده است. تمدید تحریم‌هایی که از دوران بایدن وجود داشت، هدف واشنگتن برای کنترل حوزه‌های کلیدی اقتصاد جهان به ویژه حوزه انرژی را روشن می‌کند.

لاوروف خاطرنشان کرد: ترامپ به وضوح تأکید کرد اوکراین به هیچ وجه به ناتو نخواهد پیوست. اما دبیرکل ناتو در جریان سفرش به کی‌یف بر پیوستن اوکراین به ناتو تأکید کرد. ما مصمم به پایان دادن به جنگ هستیم. غرب در تلاش است تا شکل‌ گیری جهان چندقطبی را تضعیف کند.

رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه همچنین گفت: جنگ اوکراین، جنگ جو بایدن است و هیچ کسی به ادامه آن علاقه‌ای ندارد. ما آماده مذاکره در مورد اوکراین هستیم، اما هیچ گونه آمادگی از طرف مقابل نمی‌بینیم. اروپا به شدت در تلاش برای طولانی کردن جنگ اوکراین است تا از اوکراین به عنوان پایگاه فرماندهی برای مقابله با روسیه استفاده کند.

سرگئی لاوروف به این نکته نیز اشاره کرد که بریکس الگویی برای جهان چندقطبی است.