پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی به بریکس، بورس مشترک کالای کشاورزی تأسیس شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، در حاشیه اجلاس وزرای کشاورزی بریکس با تأکید بر ظرفیتهای گسترده این گروه در تأمین امنیت غذایی پایدار، اظهار داشت: بریکس شریک راهبردی ماست؛ نیمی از واردات و یکسوم از صادرات کشاورزی ایران با اعضای این گروه انجام میشود.
وی در ادامه تصریح کرد: پیشنهاد دادیم بورس مشترک کالای کشاورزی بریکس برای شفافیت قیمتها و حذف واسطههای بینالمللی راهاندازی شود.
نوری قزلجه افزود: برای سرعتبخشی به تجارت، ایجاد یک سازوکار مالی و بانکی مستقل میان اعضای بریکس را پیشنهاد کردیم.
وزیر جهاد کشاورزی همچین گفت: پیشنهادات ایران با استقبال اعضا مواجه شد و آماده توسعه همکاریهای فنی و انتقال دانش کشاورزی هستیم.
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