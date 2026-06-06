به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تیوی بریکس، شرکتکنندگان در بیستونهمین مجمع اقتصادی بینالمللی سنپترزبورگ (SPIEF) تجربه کشورهای عضو بریکس در ورود شرکتهای فناوری به بازارهای سرمایه را بررسی و درباره چشمانداز ایجاد زیرساخت مالی جایگزین در چارچوب این گروه گفتوگو کردند.
ایلیا ایوانینسکی، مدیر مرکز آموزش کسبوکار و تحلیل دانشگاه مرکزی روسیه، با استناد به گزارشی مشترک میان این مرکز و وزارت دارایی روسیه اعلام کرد که توسعه شتابان شرکتهای فناوری در کشورهای بریکس میتواند رشد تولید ناخالص داخلی سالانه را تا ۶۵۶ میلیارد دلار افزایش دهد. به گفته وی، همکاری میان اعضای بریکس نیز قادر است سالانه بیش از ۲.۷ تریلیون دلار اثر افزوده بر اقتصاد ایجاد کند.
وی که مدیریت میزگرد «عرضه اولیه؛ نخستین گام در مسیر بازارهای عمومی و سرمایه» را بر عهده داشت، توضیح داد که مسیر انتقال این رشد اقتصادی به سرمایهگذاران از طریق عرضه اولیه سهام (IPO) انجام میشود؛ فرآیندی که طی آن شرکتهای خصوصی برای نخستینبار سهام خود را در بورس عرضه میکنند.
ایوانینسکی افزود که در سال ۲۰۲۵ کشورهای بریکس نزدیک به ۵۰ درصد عرضههای اولیه شرکتهای فناوری جهان را به خود اختصاص دادهاند، هرچند حدود ۹۰ درصد این عرضهها در چین و هند متمرکز بوده است.
بر اساس این گزارش، نسبت ارزش بازار شرکتهای فناوری به تولید ناخالص داخلی در کشورهای بریکس به استثنای چین بین ۵ تا ۱۵ درصد برآورد میشود و شرکتکنندگان در این نشست درباره راهکارهای افزایش این شاخص بحث و تبادل نظر کردند.
ایوان چبسکوف، معاون وزیر دارایی روسیه، با اشاره به سیاستهای این کشور در حوزه بازار سرمایه گفت: اکنون در روسیه این درک مشترک شکل گرفته که بازار سرمایه بخشی جداییناپذیر از اقتصاد است و میتواند به موتور رشد اقتصادی و ابزاری برای جذب سرمایهگذاری تبدیل شود.
وی افزود: توسعه زیرساختهای مالی، گسترش ابزارهای سرمایهگذاری، حمایت از سرمایهگذاران و افزایش تعداد شرکتهای حاضر در بازار سرمایه از مهمترین اولویتها محسوب میشوند.
چبسکوف تصریح کرد: حدود ۲۰ شرکت آماده ورود به بازار عرضه اولیه هستند که بخش قابل توجهی از آنها در حوزه فناوری فعالیت میکنند.
معاون وزیر دارایی روسیه همچنین با اشاره به تجربه سایر کشورهای عضو بریکس اظهار داشت: ما تجربه کشورهای شریک خود بهویژه چین، هند و امارات متحده عربی را با دقت بررسی میکنیم. علاوه بر تبادل تجربیات، لازم است زیرساختهای مالی میان کشورهای عضو نیز با یکدیگر یکپارچه شوند تا سرمایهگذاران بتوانند آزادانه در بازارهای یکدیگر فعالیت کنند.
در ادامه نشست، یونس حاجی الخوری، معاون وزیر دارایی امارات، تجربه این کشور در توسعه بازار سرمایه را تشریح کرد. وی گفت امارات برای جذب سرمایهگذاران و حرکت به سمت استفاده گسترده از هوش مصنوعی، اصلاحات متعددی در قوانین و مقررات بازار سرمایه انجام داده است.
به گفته وی، این اصلاحات موجب شد تنها در سال گذشته بیش از ۵۳ هزار سرمایهگذار جدید وارد بازار سهام امارات شوند که حدود ۸۰ درصد آنها از خارج این کشور بودهاند.
شرکتکنندگان در این نشست همچنین تأکید کردند که ایجاد زیرساخت مالی جایگزین در چارچوب بریکس یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی اعضاست.
چبسکوف در این زمینه گفت: در گذشته بیشتر زیرساختهای مالی از طریق تعداد محدودی از مراکز غربی اداره میشد اما اکنون کشورهای بریکس و کشورهای جنوب جهانی در حال ایجاد گزینههای جایگزین هستند و بازارهای چین و امارات به مراکز جدید تبدیل شدهاند.
وی افزود که ایجاد چنین زیرساختی میتواند سالانه تا ۱۲ میلیارد دلار به اقتصاد کشورهای عضو کمک کند.
بیستونهمین مجمع اقتصادی بینالمللی سنپترزبورگ از ۳ تا ۶ ژوئن با حضور نمایندگان بیش از ۱۳۰ کشور و منطقه جهان برگزار شد و تیوی بریکس به عنوان شریک رسانهای این رویداد حضور داشت.
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