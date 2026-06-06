ماجرای گستاخی اراذل به مامور سد معبر اندیشه شهریار چه بود؟

به گزارش خبرنگار مهر، وقوع یک فقره درگیری نیروی سد معبر شهرداری توسط متصرفان غیرمجاز معابر در فاز یک اندیشه، شهریار، با واکنش فوری پلیس همراه شد و دستگیری دو تن از اراذل و اوباش مافیای سدمعابر این منطقه را در پی داشت.

بر اساس این گزارش، صبح شنبه نیروهای سدمعبر شهرداری شهریار حین جمع‌آوری سازه‌های فلزی نصب‌شده متعلق به یک دستفروش در فاز یک اندیشه، با واکنش غیرمنتظره مالک بساطی مواجه شدند.

این فرد با حضور در محل، نیروی شهرداری را به زور سوار خودرو و وی را به پای همان بساط منتقل کرده و با تحقیر، اقدام به «نشستن و برخاستن» اجباری وی کرده و از این صحنه فیلم گرفته است.

متهم به نیروی شهرداری گفته است که این فیلم را به عنوان «درس عبرتی برای سایر مأموران» ضبط می‌کند.

پس از انتشار این خبر در فضای مجازی، سرهنگ محمدرضا علیزاده، فرمانده انتظامی غرب استان تهران شخصاً وارد ماجرا شده و با صدور دستور ویژه، نیروی انتظامی شهریار موفق به دستگیری دو نفر از اراذل و اوباش اصلی مرتبط با مافیای سدمعابر فاز یک اندیشه شد.

این افراد جهت سیر مراحل قانونی و انتظامی در اختیار مقام قضائی قرار گرفته‌اند.

گفتنی است، شهروندان و رسانه‌های محلی بارها نسبت به فعالیت یک باند سازمان‌یافته در امر تصرف غیرمجاز معابر و سدمعابر در فاز یک اندیشه هشدار داده بودند.