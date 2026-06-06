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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۱۸

قدردانی مومنی از مواضع اصولی چین

قدردانی مومنی از مواضع اصولی چین

وزیر کشور در دیدار با معاون وزیر کشور چین از مواضع اصولی این کشور در جریان تجاوز دشمن آمریکایی - صهیونیستی به خاک ایران قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه اجلاس وزرای کشور عضو سازمان همکاری‌ شانگهای در بیشکک قرقیزستان، با معاون وزیر کشور چین دیدار و بابت مواضع اصولی این کشور در محکومیت تجاوز آمریکا به خاک ایران قدردانی کرد.

مومنی در این دیدار تاکید کرد: از مواضع جمهوری خلق چین در جریان تجاوز دشمن آمریکایی - صهیونیستی به خاک ایران، به ویژه در سازمان ملل و همچنین در اجلاس امروز صمیمانه تشکر می‌کنیم.

معاون وزیر کشور چین نیز بیان کرد: چین و ایران مانند دو بردار و دو دوست می‌مانند و باید این مواضع خود را حفظ کنند. ما همیشه در این مسیر ایستادگی می‌کنیم. دو کشور در عرصه جهانی و منطقه ای متحد هستند.

کد مطلب 6852116
رامین عبداله شاهی

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