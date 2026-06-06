سعادتی: حضور گسترده مردم در میادین پاسخ قاطع به جنگ روانی دشمن است

سعید سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ملت ایران از روز اول حضور خود در میدان مطالبه را فراموش نمیکنند و بغض و نفرت خود را نسبت به اسرائیل غاصب و شیطان بزرگ آمریکا همواره نشان میدهند.
وی افزود: ترامپ حضور گسترده مردم در میادین را به هوش مصنوعی تعبیر کرده بود ولی اینگونه سخنها از روی ضعف دشمنان بوده و دشمن متوجه قدرت ملت ایران شده چرا که ولایت، قدرت مردم و نظام سه عامل بازدارنده است.
معاون راهبردی قرارگاه بقیهالله خاطرنشان کرد: تعداد بسیاری از اندیشکدههای آمریکاییصهیونی و شبکههای ماهوارهای تلاش کردند روحیه مردم را تضعیف و ناامید کنند تا حضور در میدان کاهش یابد اما به هدف خود نرسیدند و همچنان شاهد حضور گسترده مردم هستیم که باید از این حضور مردمی قدردانی کرد.
سعادتی با اشاره به مبحث ولایت، تصریح کرد: تنها پرچمی که نشان الله را دارد پرچم جمهوری اسلامی است، اینروزها میلیونها دهه هشتادی و نودی در برنامههای مذهبی و فرهنگی سراسر کشور شرکت میکنند و مردم و دولت باید پای کار منویات رهبر انقلاب باشند.
وی بیان کرد: طبق بیانات رهبر انقلاب، مطالبهگری حق مردم است اما نباید به تخریب پرداخت چرا که تخریب کردن و از بین بردن وحدت نوعی همکاری با دشمن است و دشمن اینروزها بهدنبال ایجاد تفرقه در میان ملت ایران و مسئولان است.
معاون راهبردی قرارگاه بقیهالله یادآور شد: بنابر فرمایش رهبر انقلاب، ملت ایران در عرصههای مختالف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نظامی مبعوث شدند و همانطور که نیروهای نظامی و امنیتی همراه مردم هستند مسئولان اقتصادی هم باید به آغوش مردم برگردند.
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