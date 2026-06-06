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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۵

سعادتی: حضور گسترده مردم در میادین پاسخ قاطع به جنگ روانی دشمن است

سعادتی: حضور گسترده مردم در میادین پاسخ قاطع به جنگ روانی دشمن است

اردستان- معاون راهبردی قرارگاه بقیه‌الله گفت: بسیاری از شبکه‌های ماهواره‌ای تلاش کردند روحیه مردم را تضعیف کنند تا حضور در میدان کاهش یابد اما به هدف خود نرسیدند.

سعید سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ملت ایران از روز اول حضور خود در میدان مطالبه را فراموش نمی‌کنند و بغض و نفرت خود را نسبت به اسرائیل غاصب و شیطان بزرگ آمریکا همواره نشان می‌دهند.

وی‌ افزود: ترامپ حضور گسترده مردم در میادین را به هوش مصنوعی تعبیر کرده بود ولی اینگونه سخن‌ها از روی ضعف دشمنان بوده و دشمن متوجه قدرت ملت ایران شده چرا که ولایت، قدرت مردم و نظام سه عامل بازدارنده است.

معاون راهبردی قرارگاه بقیه‌الله خاطرنشان کرد: تعداد بسیاری از اندیشکده‌های آمریکایی‌صهیونی و شبکه‌های ماهواره‌ای تلاش کردند روحیه مردم را تضعیف و ناامید کنند تا حضور در میدان کاهش یابد اما به هدف خود نرسیدند و همچنان شاهد حضور گسترده مردم هستیم که باید از این حضور مردمی قدردانی کرد.

سعادتی با اشاره به مبحث ولایت، تصریح کرد: تنها پرچمی که نشان الله را دارد پرچم جمهوری اسلامی است، این‌روزها میلیون‌ها دهه هشتادی‌ و نودی در برنامه‌های مذهبی و فرهنگی سراسر کشور شرکت می‌کنند و مردم و دولت باید پای کار منویات رهبر انقلاب باشند.

وی بیان کرد: طبق بیانات رهبر انقلاب، مطالبه‌گری حق مردم است اما نباید به تخریب پرداخت چرا که تخریب کردن و از بین بردن وحدت نوعی همکاری با دشمن است و دشمن این‌روزها به‌دنبال ایجاد تفرقه در میان ملت ایران و مسئولان است.

معاون راهبردی قرارگاه بقیه‌الله یادآور شد: بنابر فرمایش رهبر انقلاب، ملت ایران در عرصه‌های مختالف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نظامی مبعوث شدند و همانطور که نیروهای نظامی و امنیتی همراه مردم هستند مسئولان اقتصادی هم باید به آغوش مردم برگردند.

کد مطلب 6852088

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