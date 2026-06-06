به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد خشنود با اشاره به انهدام باند تولید و بسته‌بندی مواد آرایشی غیر بهداشتی در شیراز گفت: این افراد با جعل برندهای خارجی، سلامت شهروندان را نشانه گرفته بودند، اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر فعالیت مشکوک در چند واحد مسکونی و تجاری، بلافاصله تیم‌های بازرسی حوزه مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت‌محور این معاونت، موضوع را در دستور کار ویژه قرار دادند.

معاون غذا و داروی دانشگاه در بیان جزئیات این عملیات گفت: پس از انجام تحقیقات نامحسوس و اطمینان از صحت گزارش‌ها، با هماهنگی دقیق مقام قضایی و در معیت مأموران پلیس امنیت اقتصادی، بازرسان معاونت غذا و دارو به سه نشانی شناسایی شده مراجعه کردند که منجر به کشف یک شبکه سازمان‌یافته تولید محصولات تقلبی شد.

خشنود افزود: متخلفان در شرایطی غیر بهداشتی و با استفاده از مواد اولیه بی‌کیفیت و غیرمجاز، اقدام به تولید کرم‌های ضدلک و ضدجوش کرده و آن‌ها را در بسته‌بندی‌هایی با عناوین فریبنده برندهای مشهور خارجی به بازار عرضه می‌کردند؛ همچنین در این بازرسی، حجم انبوهی از قرص‌های جنسی غیرمجاز و تقلبی که به صورت غیرقانونی بسته‌بندی و آماده توزیع شده بود، کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به خطرات جبران‌ناپذیر مصرف اینگونه محصولات بر سلامت جامعه، اضافه کرد: برآورد اولیه کارشناسان از ارزش کالاهای قاچاق و اقلام تقلبی شناسایی شده، رقمی معادل ۱۳ میلیارد ریال است؛ در این رابطه متهمان اصلی با حضور پلیس امنیت اقتصادی دستگیر و برای طی مراحل قانونی و صدور حکم، تحویل مقامات قضایی شدند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ضمن قدردانی از همکاری پلیس امنیت اقتصادی و دستگاه قضایی، تأکید کرد: توصیه می شود شهروندان به محصولاتی اعتماد کنند که دارای برچسب اصالت و سلامت کالا باشند، کد ۲۰ رقمی روی این برچسب‌ها را می‌توان به کمک نرم افزار TTAC یا ارسال پیامک به شماره ۲۰۰۰۸۸۲۲ استعلام کرد تا از تایید سازمان غذا و دارو مطمئن شویم.

وی همچنین از مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه تولید یا توزیع اقلام سلامت‌محور یا فروش کالاهای قاچاق، مراتب را از طریق سامانه پاسخگویی ۱۹۰ اطلاع دهند.