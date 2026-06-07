مجازات قاچاقچی سوخت در آبیک

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حسن پور گفت: پرونده راننده کامیون به اتهام حمل خارج از شبکه هزار و ۶۰۰ لیتر نفتگاز به ارزش یک میلیارد و ۴۷۴ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز شهرستان آبیک رسیدگی شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی آبیک افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، تخلف را محرز، علاوه بر ضبط سوخت، متهم را به پرداخت دو میلیارد و ۹۴۹ میلیون ریال معادل دو برابر ارزش سوخت کشف شده محکوم کرد.

حسن پور گفت: شعبه همچنین یک میلیارد و ۴۷۴ میلیون ریال معادل ارزش سوخت به جریمه اضافه و در مجموع متخلف به پرداخت ۴ میلیارد ۴۲۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

حسن پور با بیان پیامدهای زیانبار قاچاق بر چرخه اقتصاد کشور و از بین رفتن منابع ملی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف سوختی مراتب را در سامانه ارتباطی http://tazirat135.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری و برخورد قانونی به این مرجع مراجعه کنند.