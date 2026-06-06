سرهنگ امینی: بسیج معجزه ماندگار انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی عصر شنبه در جمع فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج سپاه ناحیه مرکزی رشت، با اشاره به صف‌آرایی جبهه حق در مقابل جبهه باطل، اظهار کرد: در عالم دو جبهه حق و باطل وجود دارد و بی‌تردید صف سومی برای قرار گرفتن در آن وجود ندارد؛ در عصر آخرالزمان که عصر غربال است، بودن در سمت درست تاریخ، خود یک موهبت الهی است.

وی با بیان اینکه امروز جبهه ولایت الله و اهل بیت (ع) در مقابل جبهه ولایت شیطان و یهود صف‌آرایی کرده و این مبارزه تا ظهور ادامه خواهد داشت، گفت: سه عنصر اصلیِ شریعت، ولایت فقیه و بسیج مردمی، ملت ایران را از میان بحران‌ها و پیچ‌های تاریخی عبور داده است.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با تأکید بر اینکه همه تعاریف از اسلام در خارج از جمهوری اسلامی دچار انحراف شده، اما شریعت در این هویت دینی و اسلامی پابرجا مانده است، افزود: بسیج معجزه ماندگار امام راحل (ره) بوده و از دل مردم برای مردم ایجاد شد تا با تأسی از مکتب «ال‌الله»، با مقاومت و استواری، همه طرح‌ها و برنامه‌های شوم دشمنان را محکوم به شکست کند.

سرهنگ امینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سطوح مطالبه و انتقام‌خواهی خون شهدای والامقام ایران اسلامی، به‌ویژه انتقام خون شهید سیدحسن نصرالله، تصریح کرد: انتقام خون رهبر شهید انقلاب، آزادی قدس شریف و افول استکبار و اخراج کامل آمریکا از منطقه است.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با بیان اینکه مردم قدرت اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران هستند، خاطرنشان کرد: امروز به برکت انقلاب و ایستادگی ملت، شاهد ائتلاف‌سازی جبهه حق در سراسر جهان هستیم و وعده الهی نیز بر پیروزی مؤمنان است.