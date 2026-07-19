سرهنگ امینی: تفکر بسیجی به یک گفتمان جهانی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه تکریم و معارفه فرمانده حوزه یک شهری خواهران سپاه ناحیه مرکزی رشت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والا مقام ایران اسلامی و با اشاره به یکصد و چهل شب حضور حماسی و دشمن شکن مردم در میادین اظهار کرد: حضور مستمر و دشمن‌شکنِ مردم در این یکصد و چهل شب، بزرگترین عملیات فرهنگی در طول تاریخ انقلاب اسلامی بوده است.

وی با بیان اینکه ملت مبعوث‌ شده با حفظ سنگر خیابان پشتوانه اصلی میدان است، گفت: انتقام یک پروسه است و استقرار حکومت الله، هدف نهایی پرورش یافتگان مکتب مقاومت امام خامنه‌ای شهید است

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با بیان اینکه از رزمایش جان‌فدا تا تشییع شهدا و تجمعات عاشورایی، بیش از یکصد و پنجاه برنامه با جمعیت بالای پانزده هزار نفر در رشت برگزار شده است، گفت: یکصد و چهل شب بعثت مردم در خیابان‌ها، بزرگترین عملیات فرهنگی در طول تاریخ انقلاب اسلامی بود و این حضور دشمن را متحیر و دوستان و ملت‌های آزاده جهان را امیدوار کرده است.

وی با بیان اینکه ایده تمدن اسلامی خمینی کبیر و خامنه‌ای شهید، مظلومانه و صبورانه در حال جریان یافتن در قلب‌ملتها است، گفت: ایده تمدنی جمهوری اسلامی، بدون بمب اتم این گونه تا بیت المقدس را فتح کرده و بزرگترین عملیات فرهنگی با ۱۴۰ شب بعثت و تشییع دهها میلیونی قائد شهید امت نشان از قدرت نرم انقلاب اسلامی در برابر جهانیان است.

سرهنگ امینی با تبیین مقاومت و ایستادگی مردم در جنگ تحمیلی هشت ساله تصریح کرد: در جنگ تحمیلی هشت ساله و مقاومت در برابر رژیم بعث عراق و صدام که یکی از مهره‌های امریکا علیه ما بود، اگر چه او را در ظاهر حذف نکرده اما طی ۱۰ سال پس از دشمنی با ملت ایران، صدام توسط شرکای خود حذف شد.

سرهنگ امینی در ادامه با اشاره به تشییع با شکوه رهبر شهید انقلاب در عراق گفت: در تاریخ خواهند نوشت سرزمینی که خود صدام در آن تشییع نشد،به تسخیر پیکرمطهر فرمانده جبهه مقاومت و ولی امر مسلمین جهان درآمده است.

بسیج؛ بستر صدور فرهنگ انقلاب اسلامی

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل بسیج در پیشبرد اهداف انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، گفت: بسیج فقط یک شعار نیست، تفکر بسیجی در دل و جان مردم نفوذ و انقلاب اسلامی را به یک گفتمان جهانی تبدیل کرده است و تشییع عظیم قائد شهید در عراق و عتبات عالیات، نشان از قدرت و اثرگذاری این تفکر توحیدی دارد.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به تشکیل لشکر زینبی و حسینی در کمتر از سه روز، گفت: ۱۴ هزار نفر در این لشکرها ثبت‌نام کردند. این استقبال بی‌نظیر، نشان از آمادگی مردم برای دفاع از انقلاب دارد.

سرهنگ امینی با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب درباره صبر در مسیر انتقام، تصریح کرد: انتقام یک پروسه است، نه یک پروژه. انتقام حمزه سیدالشهدا(ع) با فتح مکه محقق شد و انتقام سیدالشهدا(ع) توسط مختار گرفته شد، اما هدف نهایی، استقرار حکومت الله است،ما باید خود را برای شرایط سخت‌تر از این آماده کنیم.

وی با قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه بسیجیان، آحاد مردم و نیروهای جان برکف مسلح در طول یکصد و چهل شب، گفت: در دو جنگ دوازده‌روزه و رمضان، بیش از دویست هزار پرس غذا توسط خواهران بسیجی سپاه ناحیه مرکزی رشت پخت و توزیع شد، اینها نشان از آمادگی و ایثارگری مجموعه بسیج است.

در این برنامه از زحمات خواهر پاسدار مریم فدایی تقدیر و خواهر پاسدار کبری فلاح زاده به عنوان فرمانده حوزه یک شهری خواهران سپاه ناحیه مرکزی رشت معرفی شد.