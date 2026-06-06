به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمدرضا منشوری عصر شنبه در جلسه رزمایش کارزار خدمت با عنوان «کرامت خانواده در سایه مهر» با اشاره به ضرورت حذف نگاه سیاسی در تقویت کرامت خانواده، اظهار کرد: همه باید برای خدمت همفکر باشند و برای پیشبرد کارزار خدمت، باید سد نگاه سیاسی را شکست.
وی با بیان اینکه اگر نگاه سیاسی حاکم شود، روزبهروز فاصله طبقاتی در جامعه بیشتر شده و هزینهتراشی خواهد کرد، افزود: از نظر تفکر دینی، با خدماتی که انجام میدهیم باید به همه خدمت کرد؛ چرا که هرکس دین و نظام را بهخوبی بشناسد، شیفته آن میشود.
معاون هماهنگکننده سپاه قدس گیلان تصریح کرد: ما نتوانستیم دین و نظام را بهخوبی معرفی کنیم مگر اینکه نگاه منفعتطلبی و سیاسی از خدمات برداشته شود.
سرهنگ منشوری با استناد به نامه ۵۳ امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر که حضرت فرمودند: «مالک، من تو را به جایی میفرستم که مردم دو گروه هستند؛ یک گروه مانند تو هستند و یک گروه تنها در آفرینش مانند تو هستند (همدین تو نیستند)»، اظهار کرد: مالک باید بداند که این افراد لغزش و خطا خواهند داشت، چه به عمد و چه به غیرعمد؛ همانگونه که دوست دارد خدا از خطاهایش بگذرد، او نیز باید از خطاهای آنان بگذرد.
وی با تأکید بر اهمیت الگوهای فکری، همفکرسازی و نگاه به وطن را مورد توجه دانست و با اشاره به موضوع آرامش و مدیریت بحران، بر اهمیت کارزارهای خدمتی در راستای تقویت کرامت خانواده تأکید کرد و گفت: خدمترسانی بدون تبعیض، راه اصلی تقویت پیوند میان مردم و نظام است.
به گزارش مهر، توانمندسازی خانواده، مدیریت بحران، حفظ آرامش و آرامشسازی محیط خانواده، گرفتن تصمیمات مناسب در لحظه خطر، مواجهه با ترس کودکان، حل تعارضات و سلامت اعضای خانواده در زمان بحران، آموزش در منزل، مدیریت هیجانات و رفتارهای مناسب در بحران، افزایش تابآوری، درمان مشکلات روانی، مشاوره کودک و نوجوان، فرزندآوری، فرزندپروری و مشاوره ازدواج از جمله مباحث اساسی قرارگاه شهید اسماعیل سیرتنیا در معاونت اجتماعی سپاه قدس گیلان است.
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