به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمدرضا منشوری پیش از ظهر شنبه در رزمایش مشترک سراسری «کارزار خدمت - محلات کرامت» با تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت هفته بسیج اظهار کرد: بندگی شایسته در سه کلمه «عبادت، اطاعت، خدمت» خلاصه می‌شود.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه قدس گیلان، با بیان اینکه عبادت باید انسان را به مرحله اطاعت برساند، افزود: اطاعت از خدا و ولی، یعنی هر آنچه ولی تبیین می‌کند.

وی با بیان اینکه عبادت، اطاعت از ولی و خدمت نشانگر حیات و زنده بودن بسیج در نظام جمهوری اسلامی ایران است، اظهار کرد: این حرکت برای بسیج، که از همین سه کلمه سرچشمه گرفته، معنا پیدا می‌کند و ظهور زمانی اتفاق خواهد افتاد که همه به تکلیف خود عمل کنند.

سرهنگ منشوری با اشاره به ضرورت توجه به فضائل اخلاقی در جامعه گفت: همه مسائل باید با فضائل اخلاقی و با نیت تفکر، مقاومت، صبر و هوشیاری انجام شود.

وی با تاکید به اینکه انسان باید با نیت خدایی عملیات اجرایی را پیش ببرد، افزود: باید با توکل به خدا و توسل به ائمه اطهار، حتی اگر با دست خالی باشیم، خدمات را به نحو احسن انجام دهیم.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه قدس گیلان با اشاره به نقش فعالان کارزار خدمت، اظهار کرد: امید است همه با توانمندی، نفوذ و تدابیری که دارند، این کارزار خدمت را در محلات کرامت به بهترین شکل پیش ببرند تا مردم این محلات لذت خدمت را بچشند.

به گزارش مهر؛ این رزمایش با شعار یا فاطمه زهرا (س) بصورت برخط با حضور معاون اجتماعی و مدیر محله کرامت نواحی استان گیلان در راستای نقش آفرینی بسیج و سپاه در عرصه‌های اجتماعی و محرومیت زدایی در محلات کم برخوردار استان آغاز شد.