یک میلیارد هندی پس از شهادت رهبری برای ابراز همدردی به میدان آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عبدالمجید حکیم‌الهی شامکاه شنبه در اجتماع مردم هند در میدان مفید قم با اشاره به سابقه طولانی روابط میان ایران و هند اظهار کرد: مناسبات دو ملت از پیشینه‌ای چند هزار ساله برخوردار است، اما در مقطعی خاص این روابط وارد مرحله‌ای متفاوت شد و جلوه‌ای کم‌نظیر از پیوند عاطفی و معنوی میان مردم دو کشور به نمایش درآمد.



وی با اشاره به واکنش مردم هند پس از انتشار خبر شهادت مظلومانه قائد امت افزود: از نخستین ساعات انتشار این خبر، مردم در نقاط مختلف هند فارغ از تعلقات مذهبی و دینی به خیابان‌ها آمدند و با برگزاری مراسم سوگواری، راهپیمایی‌ها و تجمعات مختلف، احساسات و ارادت خود را نسبت به این شخصیت برجسته ابراز کردند.



نماینده ولی‌فقیه در هند ادامه داد: این حضور تنها محدود به شهرهای بزرگ نبود، بلکه در روستاها، مراکز علمی، دانشگاه‌ها و مؤسسات مختلف نیز شاهد شکل‌گیری اجتماعات مردمی بودیم و اقشار گوناگون جامعه با اشک، اندوه و ابراز همدردی، همراهی خود را با مردم ایران اعلام کردند.



وی خاطرنشان کرد: جمعیت عظیمی از مردم هند در این حرکت انسانی و عاطفی مشارکت داشتند و از همان روزهای ابتدایی، گروه‌های مختلف مردمی برای اعلام تسلیت و ابراز همبستگی به دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در دهلی مراجعه می‌کردند.



پیروان ادیان مختلف برای اعلام همدردی با ایران به میدان آمدند



حکیم‌الهی با بیان اینکه این همدلی با ایران مرزهای مذهبی را درنوردیده بود، گفت: شیعیان، اهل سنت، هندوها، بودایی‌ها، جین‌ها، مسیحیان و سایر اقشار جامعه هند در کنار یکدیگر برای ابراز تسلیت و همدردی با مردم ایران حضور پیدا می‌کردند و صحنه‌هایی کم‌نظیر از همبستگی انسانی را رقم می‌زدند.



وی افزود: برخی از افراد برای حضور در دفتر نمایندگی ولی فقیه و اعلام همدردی، مسافت‌های بسیار طولانی را طی کرده بودند و حتی افرادی پس از طی حدود یک‌هزار و ۷۵۰ کیلومتر مسیر زمینی خود را به دهلی رساندند تا پیام تسلیت و همراهی خود را به ملت ایران منتقل کنند.



نماینده ولی‌فقیه در هند تصریح کرد: بسیاری از مراجعه‌کنندگان تنها به ابراز احساسات اکتفا نمی‌کردند بلکه هر آنچه در توان داشتند برای کمک به جمهوری اسلامی ایران تقدیم می‌کردند و این رفتارها جلوه‌ای از عمق محبت مردم هند به ایران بود.



وی یادآور شد: در میان این افراد، یکی از برادران اهل سنت حضور یافت و اعلام کرد که مبلغی را برای سفر عمره خود و والدینش کنار گذاشته است اما اکنون احساس می‌کند ایران بیش از هر زمان دیگری به این کمک نیاز دارد و به همین دلیل تصمیم گرفته تمام آن را به جمهوری اسلامی ایران اهدا کند.



کودکان هندی نیز در کمک به ایران پیشقدم شدند



حکیم‌الهی با اشاره به نقش پررنگ کودکان در این حرکت مردمی گفت: در بسیاری از مراسم‌هایی که حضور داشتیم، کودکان خردسال نیز با احساس مسئولیت و عواطف پاک کودکانه خود در کمک‌رسانی مشارکت می‌کردند.



وی افزود: برخی از کودکان انگشترها، گوشواره‌ها و زیورآلات کوچک خود را با چشمانی اشکبار به ملت ایران اهدا می‌کردند تا سهمی در همراهی با مردم ایران داشته باشند.



نماینده ولی‌فقیه در هند ادامه داد: دختربچه‌ای حدود چهار یا پنج ساله گوشواره‌های خود را به من داد و گفت که شنیده مدرسه‌ای در میناب هدف بمباران قرار گرفته است و از من خواست این هدیه را به دختران هم‌سن‌وسال خودش برسانم.



وی بیان کرد: این کودک با وجود آنکه از عمق فاجعه و ابعاد حادثه آگاهی نداشت، با تمام وجود می‌خواست محبت خود را به کودکان ایرانی ابراز کند و این موضوع تأثیر عمیقی بر حاضران گذاشت.



حکیم‌الهی همچنین از مشارکت گسترده کودکان در اهدای پس‌اندازهای شخصی خود خبر داد و گفت: هزاران قلک از سوی کودکان به دفتر نمایندگی تحویل داده شد و آنان اندوخته‌های خود را برای حمایت از مردم ایران اهدا کردند.



وی افزود: برخی از این کودکان در طول یک سال برای مناسبت‌هایی مانند جشن تولد خود پس‌انداز کرده بودند، اما تمام مبالغ جمع‌آوری‌شده را در پاکت‌هایی قرار داده و برای کمک به کودکان ایرانی اهدا کردند.



نماینده ولی‌فقیه در هند خاطرنشان کرد: شماری از این کودکان با صراحت اعلام می‌کردند که می‌خواهند شادی جشن تولد خود را با کودکان ایران و به‌ویژه کودکان آسیب‌دیده تقسیم کنند و همین مسئله نشان‌دهنده عمق تأثیر این رویداد بر افکار عمومی هند بود.



وی در پایان با قدردانی از همراهی مردم هند و ایران گفت: مردم شریف هند در این روزها جلوه‌ای ارزشمند از همدلی، محبت و نوع‌دوستی را به نمایش گذاشتند و این پیوند عمیق انسانی و عاطفی میان دو ملت همچنان ماندگار خواهد بود.