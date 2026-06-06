روایت عالم هندی از حمایت گسترده مردم هند از ایران در جریان جنگ رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، شبیر مهدی خان در شب همدلی مردم هندوستان با ملت ایران که شامگاه شنبه در میدان مفید قم برگزار شد، در سخنانی با اشاره به بازتابهای گسترده مقاومت ملت ایران در افکار عمومی جهان اظهار کرد: در سالهای گذشته حجم گستردهای از فضاسازیهای رسانهای علیه ملت ایران شکل گرفته بود، اما تحولات اخیر موجب شد بسیاری از ملتها واقعیتهای موجود را از زاویهای متفاوت مشاهده کنند و جایگاه ایران را با نگاهی جدید مورد ارزیابی قرار دهند.
وی افزود: مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدها موجب شگفتی ملتهای مختلف شده و امروز در نقاط مختلف جهان، نگاههای آمیخته با احترام و تحسین نسبت به مردم ایران شکل گرفته است.
این عالم هندی ادامه داد: در روزهای اخیر تحولات مهمی رخ داده که یکی از برجستهترین آنها افزایش امید ملتهای مختلف به ایران است و امروز از شرق تا غرب جهان، از آسیا و آفریقا گرفته تا آمریکای لاتین و اروپا، بسیاری از ملتها ایران را با عظمت و احترام دنبال میکنند.
وی با بیان اینکه ملت هند در میان ملتهای مختلف جایگاهی ویژه در ابراز همدلی با ایران داشته است، تصریح کرد: هدف از بیان این مطالب، انتقال بخشی از پیام مردم هند به ملت ایران و بازگویی نمونههایی از همراهیهای مردمی در این کشور است.
شبیر مهدی خان با اشاره به واکنشهای مردمی در فضای مجازی پس از شهادت رهبر امت و آغاز جنک تحمیلی سوم علیه ایران گفت: پس از درخواستهای مکرر شهروندان هندی برای مشارکت در کمکهای مادی به مردم ایران، سفارت جمهوری اسلامی ایران در هند اطلاعات مربوط به دریافت این کمکها را منتشر کرد و با استقبال گسترده کاربران مواجه شد.
وی افزود: شمار زیادی از شهروندان هندی پس از واریز کمکهای خود، پیامها و نظراتشان را در فضای مجازی و زیر اطلاعیه سفارت منتشر کردند که در میان آنها افراد با گرایشهای مذهبی و فکری مختلف حضور داشتند.
این عالم هندی خاطرنشان کرد:حتی برخی از شهروندان هندو در پیامهای خود حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را محکوم کرده و کمکهای مالی خود را نشانهای از همدلی با مردم ایران دانستهاند.
وی ادامه داد: در میان این پیامها افرادی دیده میشدند که با اشاره به سوابق خانوادگی خود در مبارزه با استعمار، ملت ایران را ادامهدهنده مسیر مقابله با سلطهگری معرفی کرده و حمایت خود را از مردم ایران اعلام کرده بودند.
شبیر مهدی خان اظهار کرد: حتی برخی از افرادی که خود را از حامیان دولت هند معرفی کرده بودند نیز ضمن اعلام مخالفت با حملات صورت گرفته علیه ایران، حمایت و همراهی خود را با ملت ایران ابراز کردند.
غیرمسلمانان هندی نیز به حمایت از ایران برخاستند
وی با اشاره به مشارکت اقشار مختلف جامعه هند در این حمایتها گفت: این همراهی تنها به مسلمانان محدود نبوده و برخی رهبران و شخصیتهای مذهبی هندو نیز در سخنان و اقدامات خود نسبت به ملت ایران ابراز همدردی و حمایت کردهاند.
این عالم هندی افزود: شماری از روحانیون هندو با تمجید از مواضع و عملکرد رهبران ایران، بر ضرورت احترام و حمایت از ملت ایران تأکید کردهاند و معتقدند تحولات اخیر موجب نزدیکی و همگرایی بیشتر ملتها خواهد شد.
وی ادامه داد: در شهرهای مختلف هند نیز تجمعات و برنامههایی در حمایت از ایران برگزار شد و شرکتکنندگان در این مراسم خواستار توقف حملات علیه ایران شدند.
شبیر مهدی خان خاطرنشان کرد: در این برنامهها گروههای مختلفی از مردم هند اعم از زنان و مردان حضور داشتند و دیدگاههای خود را در حمایت از ملت ایران مطرح کردند.
وی افزود: بخشی از این حمایتها از سوی شهروندانی صورت گرفت که پیشتر شناخت محدودی از ایران داشتند اما رخدادهای اخیر نگاه آنان را نسبت به جمهوری اسلامی ایران تغییر داده است.
اهل سنت هند نیز از مواضع ایران حمایت کردند
وی با اشاره به واکنشهای جامعه اهل سنت هند گفت: در شهرهای مختلف این کشور، جوانان و اقشار مختلف اهل سنت نیز حمایت خود را از ملت ایران اعلام کردند و در دیدارها و مراسم مختلف، همبستگی خود را به نمایش گذاشتند.
این عالم هندی افزود: بسیاری از آنان مقاومت ایران در حمایت از فلسطین و مقابله با ظلم را مورد توجه قرار داده و از مواضع جمهوری اسلامی ایران تمجید کردهاند.
وی ادامه داد: برخی بانوان اهل سنت نیز در سخنان خود تأکید کردهاند که پس از مشاهده رخدادهای اخیر، برداشت آنان نسبت به ملت ایران و جامعه شیعیان دچار تحول شده و ویژگیهایی که قرآن کریم برای مؤمنان برشمرده است را در رفتار ملت ایران مشاهده کردهاند.
شبیر مهدی خان اظهار کرد: از نگاه آنان، حمایت از مظلومان و ایستادگی در برابر دشمنان از مهمترین شاخصههایی است که در عملکرد ملت ایران جلوهگر شده است.
شیعیان هند پیوندی اعتقادی با ایران دارندوی با بیان اینکه شیعیان هند نگاه متفاوت و عمیقتری به ایران دارند، گفت: برای جامعه شیعی هند، رابطه با ایران صرفاً یک ارتباط سیاسی یا انسانی نیست، بلکه پیوندی اعتقادی و عاطفی محسوب میشود.
این عالم هندی افزود: در شهرهای مختلف هند مراسم، راهپیماییها و گردهماییهای متعددی برگزار شده که در آنها مردم ضمن ابراز همدردی با ملت ایران، حمایت خود را از آرمانهای جمهوری اسلامی اعلام کردهاند.
وی ادامه داد: در این مراسم نمونههای متعددی از ایثار و فداکاری مردم مشاهده شد و برخی افراد داراییهای شخصی خود را برای کمک به ملت ایران اهدا کردند.
شبیر مهدی خان خاطرنشان کرد: در میان این اقدامات، مواردی از اهدای پساندازهای شخصی، کمکهای مالی و حتی واگذاری اموال برای حمایت از مردم ایران به چشم میخورد که بیانگر عمق احساسات و باورهای دینی آنان است.
وی تصریح کرد: پیام مشترک بسیاری از شیعیان هند این است که خود را در آرمانها و باورهای دینی با ملت ایران شریک میدانند و حمایت از ایران را وظیفهای برخاسته از اعتقاد و ایمان تلقی میکنند.
این عالم هندی گفت: آنچه امروز مشاهده میشود تنها بخشی از همراهی ملت هند با ایران است و در دیگر کشورهای جهان نیز ملتهای مختلف با ملت ایران احساس همدلی دارند.
وی افزود: این روند در آغاز راه قرار دارد و به باور بسیاری از مردم، ملتهای بیشتری در آینده به این مسیر خواهند پیوست و امید خود را به ملت ایران گره خواهند زد.
قم- یک عالم هندوستانی با تشریح جلوههایی از همدلی و همراهی اقشار مختلف مردم هند با ملت ایران، از شکلگیری موجی از حمایتهای مردمی، مالی و معنوی در این کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، شبیر مهدی خان در شب همدلی مردم هندوستان با ملت ایران که شامگاه شنبه در میدان مفید قم برگزار شد، در سخنانی با اشاره به بازتابهای گسترده مقاومت ملت ایران در افکار عمومی جهان اظهار کرد: در سالهای گذشته حجم گستردهای از فضاسازیهای رسانهای علیه ملت ایران شکل گرفته بود، اما تحولات اخیر موجب شد بسیاری از ملتها واقعیتهای موجود را از زاویهای متفاوت مشاهده کنند و جایگاه ایران را با نگاهی جدید مورد ارزیابی قرار دهند.
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