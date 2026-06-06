پورذهبی: اهداف اصلی دشمن در جنگ علیه ایران محقق نشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی شامگاه شنبه در تجمع شبانه مردم سنندج در میدان آزادی شهر با اشاره به جنگ اخیر علیه ایران اظهار کرد: طراحی دشمن بر پایه ایجاد فروپاشی، تجزیه و تضعیف کشور شکل گرفته بود اما در عمل هیچ‌یک از این سناریوها به نتیجه نرسید.

به گفته وی، تداوم اقتدار جمهوری اسلامی در کنار حفظ همبستگی ملی نشان داد محاسبات دشمن درباره ایران واقع‌بینانه نبوده و ملت ایران توانسته است این توطئه‌ها را خنثی کند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان در ادامه، مقاومت مردم را عاملی مؤثر در تغییر نگاه افکار عمومی جهان دانست و افزود: امروز بسیاری از ملت‌ها با شناخت بیشتری نسبت به سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی، تحولات منطقه را دنبال می‌کنند.

پورذهبی همچنین وظیفه امروز جامعه را حفظ روحیه امید، تقویت همدلی و تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: نسل جوان باید بیش از گذشته با واقعیت‌ها، آرمان‌ها و ظرفیت‌های کشور آشنا شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مبانی فکری انقلاب اسلامی پرداخت و معنویت، عقلانیت و عدالت را سه رکن اصلی این مکتب برشمرد؛ مؤلفه‌هایی که به گفته او در اندیشه امام خمینی(ره) جایگاهی محوری دارند و مسیر حرکت انقلاب را ترسیم می‌کنند.

وی توجه به علم و دانش، خودسازی و تلاش برای تحقق عدالت در عرصه‌های مختلف را از الزامات پیشرفت کشور دانست و خاطرنشان کرد: دستاوردهای علمی ایران در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش فشارها و دشمنی‌ها علیه جمهوری اسلامی بوده است.

پورذهبی در سخنان خود نیز با قدردانی از حضور مردم در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی سنندج، این همراهی را سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور توصیف کرد و بر ضرورت حفظ وحدت، تقویت توانمندی‌های ملی و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تأکید کرد.

وی ابراز امیدواری کرد ملت ایران با تکیه بر ایمان، همبستگی و روحیه مقاومت، مسیر عزت و پیشرفت را با قدرت ادامه دهد.

گفتنی است؛ به همت بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان و با حضور نماینده ولی فقیه در استان در تجمع شبانه شامگاه شنبه در پردیس سلام شهید سنندج از خانواده شهدا و ایثارگران سادات سنندج تجلیل شد.