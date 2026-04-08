پورذهبی: جنگ رمضان به تثبیت جمهوری اسلامی ایران و ناکامی دشمن انجامید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی شامگاه چهارشنبه در مراسم بزرگداشت اربعین رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان که در میدان آزادی سنندج برگزار شد، با تسلیت و گرامیداشت یاد شهداء، اظهار کرد: رهبران الهی همواره با دو مأموریت «دعوت به عبادت خدا» و «پرهیز از طاغوت» در میان امت‌ها مبعوث شده‌اند و انقلاب اسلامی نیز در همین مسیر شکل گرفت.

وی با بیان اینکه رهبر شهید صرفاً مدیر جامعه نبود بلکه نقش هدایت‌گری ایفا می‌کرد، افزود: تفاوت مدیریت با هدایت در این است که هدایت، مسیر رشد و تعالی را به جامعه نشان می‌دهد و این ویژگی برجسته در سیره رهبر شهید به‌خوبی مشهود بود.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان ادامه داد: رهبر شهید با تکیه بر معارف قرآنی و دینی، نقش یک معلم و پدر دلسوز را برای امت ایفا کرد و همواره از روش‌های مبتنی بر آگاهی‌بخشی و تربیت استفاده می‌کرد.

حجت‌الاسلام پورذهبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ موسوم به «رمضان» یا جنگ ۴۰ روزه، عنوان کرد: این جنگ صحنه‌ای برای آشکار شدن چهره واقعی دشمنان به‌ویژه آمریکا بود و نشان داد که آنان حتی رفاه و امنیت ملت‌ها را نیز هدف قرار می‌دهند.

وی تصریح کرد: دشمن در این جنگ به دنبال تضعیف و تجزیه ایران بود، اما نه‌تنها به اهداف خود نرسید بلکه انسجام و وحدت ملی تقویت شد و نظام اسلامی با اقتدار بیشتری به مسیر خود ادامه داد.

تقویت وحدت اجتماعی دستاورد جنگ رمضان بود

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با بیان اینکه جمهوری اسلامی در این نبرد دستاوردهای مهمی کسب کرد، گفت: حفظ تمامیت ارضی، تقویت وحدت اجتماعی و ناکامی دشمن در ایجاد آشوب از جمله نتایج این جنگ بود.

وی همچنین با انتقاد از برخی کشورهای منطقه، افزود: برخی دولت‌های منطقه با در اختیار گذاشتن امکانات خود به دشمن، عملاً در برابر ملت ایران قرار گرفتند و این موضوع ضرورت هوشیاری بیشتر را دوچندان می‌کند.

پورذهبی تأکید کرد: جمهوری اسلامی در برابر تهدیدها عقب‌نشینی نکرده و با تکیه بر توان داخلی و نیروهای مسلح، پاسخ قاطع به هرگونه تجاوز داده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ملت ایران با حفظ روحیه مقاومت و آمادگی، مسیر پیشرفت و استقلال را ادامه خواهد داد و حمایت از جبهه مقاومت نیز همچنان با قوت دنبال می‌شود.