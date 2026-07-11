به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی شامگاه شنبه در تجمع شبانه مردم سنندج و آیین بزرگداشت رهبر شهید در سنندج، حضور پرشور اقشار مختلف مردم در این مراسم را نشانه پیوند عمیق جامعه با ارزشهای انقلاب اسلامی و فرهنگ ایثار و شهادت دانست.
وی با اشاره به آموزههای قرآن کریم، همراهی با مردم و دوری از دنیاگرایی را از شاخصههای اساسی رهبران الهی عنوان کرد و اظهار داشت: رهبر شهید نیز در تمام سالهای مسئولیت خود، خدمت به مردم و حمایت از اقشار محروم را بر هر موضوع دیگری مقدم میدانست و تا پایان عمر بر همین منش باقی ماند.
نماینده ولیفقیه در استان کردستان ادامه داد: سادهزیستی، مردمی بودن و توجه ویژه به مشکلات جامعه، از ویژگیهایی بود که شخصیت رهبر شهید را برای مردم متمایز کرد و همین منش، او را به الگویی ماندگار برای آزادیخواهان تبدیل کرده است.
پورذهبی با تأکید بر اینکه تبیین اندیشه و سیره رهبر شهید وظیفهای همگانی است، افزود: حمایت از ملتهای مظلوم منطقه و پشتیبانی از جبهه مقاومت، ریشه در نگاه دینی و انسانی ایشان داشت و این رویکرد هیچگاه تحت تأثیر فشارها و تهدیدهای دشمنان تغییر نکرد.
وی با اشاره به برخی فرازهای نهجالبلاغه، مقاومت در برابر زورگویی را عامل حفظ استقلال و عزت ملتها دانست و تصریح کرد: تجربه تاریخی نشان داده است که عقبنشینی در برابر دشمن، امنیت و اقتدار کشورها را تضمین نمیکند و ملت ایران نیز این مسیر را برنخواهد گزید.
نماینده ولیفقیه در استان کردستان با اشاره به تداوم دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: اهداف دشمنان فراتر از موضوعات سیاسی و هستهای است و آنان درصدد ضربه زدن به هویت، استقلال و پیشرفت ایران اسلامی هستند، اما ملت ایران با تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، در برابر این فشارها ایستادگی خواهد کرد.
وی همچنین از حضور گسترده مردم در برنامههای گرامیداشت رهبر شهید قدردانی کرد و این حضور را نشانه وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با ولایت دانست.
پورذهبی در پایان خاطرنشان کرد: مطالبه انتقام خون رهبر شهید، خواستهای برخاسته از احساسات زودگذر نیست، بلکه مطالبهای ریشهدار و مشترک میان ملت ایران است و مردم تا اجرای عدالت و مجازات عاملان این جنایت، از این مطالبه عقبنشینی نخواهند کرد.
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