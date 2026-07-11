به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی، پیش از ظهر شنبه در مراسم گرامیداشت رهبر شهید انقلاب در مسجد جامع سنندج، با اشاره به برگزاری این آیین در شرایط خاص استان اظهار کرد: به دلیل وضعیت موجود، این مراسم در مرکز استان برگزار شد و امیدواریم با حضور مردم و مسئولان، برنامه‌های گرامیداشت در شأن این شخصیت بزرگ برگزار شود.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در آیین‌های تشییع و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب افزود: ملت ایران در شهرهای مختلف از جمله تهران، قم، سنندج، مشهد و دیگر مناطق، با حضوری کم‌نظیر نشان دادند که پیوند عمیقی با آرمان‌های انقلاب و رهبران خود دارند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان ادامه داد: این حضور عظیم، جلوه‌ای از ارادت مردم به شخصیتی بود که سال‌ها در مسیر خدمت، مقاومت و دفاع از ارزش‌های اسلامی تلاش کرد.

رهبر شهید انقلاب؛ الگویی از خودسازی و تبعیت از خداوند

حجت‌الاسلام پورذهبی با اشاره به آیه ۴۵ سوره انفال، بر ضرورت ثبات قدم و یاد خداوند در مسیرهای دشوار تأکید کرد و گفت: انسان مؤمن در مواجهه با سختی‌ها باید استقامت داشته باشد و با توکل به خداوند مسیر درست را ادامه دهد.

وی با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب در مکتب اسلام و انقلاب پرورش یافت، تصریح کرد: خودسازی، بهره‌گیری از آموزه‌های دینی، شناخت زمان و همت بلند از ویژگی‌هایی بود که این شخصیت را به چهره‌ای اثرگذار در جهان تبدیل کرد.

سه ویژگی انسان شایسته در سیره رهبر شهید

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به روایتی از امام سجاد (ع) درباره ویژگی‌های انسان‌های شایسته، اظهار کرد: انسان ارزشمند کسی است که خواسته‌های خود را تابع اراده الهی قرار دهد، تمام توان خود را برای رضایت خداوند به کار گیرد و عزت را در همراهی با حق جست‌وجو کند.

پورذهبی افزود: رهبر شهید انقلاب نمونه‌ای از چنین انسانی بود؛ چراکه در مسیر مسئولیت خود، سختی‌ها، تهدیدها و فشارها را تحمل کرد اما از اصول و ارزش‌های الهی کوتاه نیامد.

مقاومت، عامل عزت ملت‌ها است

وی با تأکید بر اینکه ایستادگی در برابر دشمنان رمز عزت ملت‌هاست، گفت: اگر مسئولان و رهبران در برابر فشارها تسلیم شوند، جایگاه و اعتماد مردم از بین خواهد رفت، اما مقاومت در مسیر حق موجب سربلندی و ماندگاری در تاریخ می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان خاطرنشان کرد: ملت ایران راه خود را انتخاب کرده و آن، مسیر مقاومت همراه با عزت و حفظ استقلال است.

ضرورت خدمت بیشتر مدیران به مردم

حجت‌الاسلام پورذهبی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مدیران استان گفت: امروز وظیفه همه مسئولان، تلاش مضاعف برای خدمت به مردم و جلب رضایت آنان است.

وی افزود: مدیران باید ارتباط خود را با مردم افزایش دهند، درهای اتاق‌های خود را برای شنیدن مشکلات و دغدغه‌های جامعه باز نگه دارند و با روحیه جهادی برای حل مسائل تلاش کنند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت، آرامش و امید در جامعه اظهار کرد: با تکیه بر ایمان، همدلی مردم و تلاش مسئولان می‌توان از مشکلات عبور کرد و مسیر پیشرفت و عزت کشور را ادامه داد.