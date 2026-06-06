https://mehrnews.com/x3cfWS ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۵ کد مطلب 6852300 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۵ تجمع چرامیها به نود و هشتمین شب رسید چرام-تجمع چرامیها در شبهای ایثار و مقاومت به نود و هشتمین شب رسید. دریافت 4 MB کد مطلب 6852300 کپی شد مطالب مرتبط کهگیلویه و بویراحمدیها در روز قدس باردیگر حماسه آفریدند تصاویر اختصاصی مهر از نود و هشتمین قرار شبانه مردم آستانه اشرفیه قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۳۵ نفر رسید گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد بررسی چالشهای واحدهای صنعتی چرام با حضور نماینده مردم در مجلس برچسبها شهرستان چرام بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی
نظر شما