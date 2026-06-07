اختصاص ۵ هزار متر مربع زمین برای خانه کشتی زرنه ایوان

سارا فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار با اشاره به اینکه این طرح با استفاده از اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت و همچنین سازمان ورزش و جوانان به زودی عملیاتی خواهد شد، اظهار داشت: در نشستی که با هدف بررسی و رفع موانع برای اختصاص زمین جهت ساخت خانه کشتی در بخش زرنه برگزار شد، مقرر شد با تهاتر زمین با سازمان بهزیستی، امکان استفاده جوانان و ورزشکاران این خطه از این مجموعه فراهم شود.

فلاحی با بیان اینکه در جریان رایزنی‌های انجام شده با فدراسیون کشتی، به صورت تلفنی با رئیس این فدراسیون گفتگو کرده است، افزود: به محض مشخص شدن زمین، شخصاً در آیین کلنگ‌زنی این پروژه حضور خواهند یافت و این وعده را عملیاتی خواهند کرد.

نماینده ایلام در مجلس تصریح کرد: با پیگیری‌های مستمر، مجوزهای لازم برای اجرای این طرح اخذ شده و در مصوبات مربوطه آورده شود که سازمان ورزش و جوانان متعهد شود یک قطعه زمین با ارزش ریالی معادل زمین اختصاص‌یافته در بخش زرنه، در اختیار سازمان بهزیستی قرار دهد.