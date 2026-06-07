مشکلات آبرسانی در روستاهای مرزی استان ایلام حل می شود

فریدون همتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کلنگ‌زنی پروژه تعویض خط انتقال آب روستاهای چگا و پاقلعه اظهار داشت: این طرح آبرسانی به طول شش کیلومتر با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال (معادل ۲۰ میلیارد تومان) از محل اعتبارات داخلی شرکت آب و فاضلاب استان تأمین شده و عملیات اجرایی آن توسط همکاران در حال انجام است.

نماینده ایلام در مجلس خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود این پروژه حداکثر ظرف یک ماه آینده به بهره‌برداری برسد و بیش از ۳۵۰ خانوار روستایی و عشایری از نعمت آب آشامیدنی پایدار برخوردار شوند.

همتی در ادامه با اشاره به مشکلات روستاهای مرزنشین افزود: روستاهایی که در خط مقدم مرز هستند، با چالش‌هایی نظیر آب شرب، جاده‌های دسترسی، طرح هادی و سایر مسائل روبرو می‌باشند که برای هر یک از این موضوعات نیاز به برنامه‌ریزی در سطح شهرستانی، استانی و برخی موارد در سطح ملی داریم.

وی تصریح کرد: پیگیری مشکلات روستاهای بخش بولی چار با هدف تسریع در رسیدگی به مطالبات مردمی و بهبود شرایط زندگی روستاییان ادامه خواهد داشت.