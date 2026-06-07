خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: سال‌هاست اجرای طرح هادی به عنوان مهم‌ترین ابزار ساماندهی و توسعه روستاها در دستور کار قرار دارد؛ طرحی که از بهسازی معابر و ارتقای زیرساخت‌های خدماتی گرفته تا ایجاد بستر مناسب برای ماندگاری جمعیت و کاهش مهاجرت را دنبال می‌کند.

در استان گلستان نیز طی سال‌های اخیر اجرای گسترده پروژه‌های عمرانی در روستاها، چهره بسیاری از مناطق را دگرگون کرده و مسئولان از شتاب گرفتن روند توسعه روستایی خبر می‌دهند. اکنون مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان از هدف‌گذاری برای پوشش کامل طرح هادی در تمامی روستاهای استان طی سه سال آینده سخن می‌گوید؛ برنامه‌ای که در صورت تحقق، می‌تواند نقطه عطفی در مسیر توسعه متوازن روستاهای گلستان باشد.

داود خسروی، مدیرکل بنیاد مسکن گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر، آخرین وضعیت اجرای طرح هادی، چالش‌های توسعه روستایی و برنامه‌های بنیاد مسکن برای ارتقای کیفیت زندگی در روستاهای استان را تشریح کرد.

* آخرین وضعیت اجرای طرح هادی در روستاهای گلستان چگونه است؟

توسعه زیرساخت‌های روستایی یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های بنیاد مسکن است و در این راستا تلاش شده با استفاده از اعتبارات ملی، استانی و سایر ظرفیت‌های موجود، روند اجرای طرح‌های عمرانی در روستاهای استان با سرعت بیشتری دنبال شود. امروز نزدیک به نیمی از جمعیت گلستان در روستاها زندگی می‌کنند و همین موضوع اهمیت توجه به توسعه زیرساخت‌ها و افزایش کیفیت زندگی روستاییان را دوچندان کرده است.

در حال حاضر بین ۸۵ تا ۹۰ درصد روستاهای گلستان حداقل یک مرحله از اجرای طرح هادی را پشت سر گذاشته‌اند و بسیاری از روستاها نیز وارد مراحل تکمیلی این طرح شده‌اند. اجرای طرح هادی تنها به آسفالت معابر محدود نمی‌شود بلکه شامل مجموعه‌ای از اقدامات عمرانی نظیر جدول‌گذاری، ساماندهی معابر، پیاده‌روسازی، بهسازی فضاهای عمومی و ارتقای زیرساخت‌های خدماتی است که تأثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی مردم دارد.

*چه برنامه‌ای برای پوشش کامل طرح هادی در روستاهای استان دارید؟

با تداوم تأمین اعتبارات و اجرای پروژه‌های عمرانی، پیش‌بینی می‌کنیم تا سه سال آینده هیچ روستایی در گلستان بدون اجرای حداقل یک فاز از طرح هادی باقی نماند. هدف ما این است که تمامی روستاهای استان از خدمات عمرانی و زیرساختی بهره‌مند شوند و پوشش کامل طرح هادی در سراسر گلستان محقق شود.

*عملکرد بنیاد مسکن در حوزه آسفالت معابر روستایی چگونه بوده است؟

سال گذشته نزدیک به ۳۷۰ روستای استان از عملیات آسفالت بهره‌مند شدند که این میزان از نظر حجم عملیات عمرانی یکی از عملکردهای شاخص استان در سال‌های اخیر محسوب می‌شود.

از ابتدای سال جاری نیز با وجود بارندگی‌های گسترده و برخی محدودیت‌ها، بیش از ۴۰ روستا تحت پوشش عملیات آسفالت قرار گرفته‌اند. تخصیص قیر رایگان از سوی دولت و حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نقش مهمی در تسریع اجرای پروژه‌های عمرانی روستایی داشته است. در واقع می‌توان گفت طی سال گذشته تقریباً هر روز یک روستای گلستان از خدمات آسفالت و اجرای بخشی از طرح هادی بهره‌مند شده است.

*روستاهای محروم و مرزی چه جایگاهی در برنامه‌های عمرانی بنیاد مسکن دارند؟

روستاهای مرزنشین به دلیل نقش مهمی که در حفظ امنیت و پایداری جمعیت دارند، در اولویت برنامه‌های عمرانی قرار گرفته‌اند. هرچه امکانات رفاهی و زیرساختی در این مناطق افزایش پیدا کند، ماندگاری جمعیت نیز بیشتر خواهد شد و این موضوع به تقویت امنیت پایدار کشور کمک می‌کند.

طی سال‌های اخیر بخش مهمی از اعتبارات عمرانی به سمت روستاهای کم‌برخوردار و دورافتاده هدایت شده تا فاصله توسعه‌ای میان مناطق مختلف استان کاهش یابد.

*مهم‌ترین چالش توسعه روستایی در گلستان چیست؟

یکی از مهم‌ترین مشکلات توسعه روستایی در استان، کمبود زمین است. تأمین زمین در استان‌های شمالی از جمله گلستان، گیلان و مازندران به یکی از چالش‌های جدی تبدیل شده است.

محدودیت اراضی دولتی و دشواری‌های مربوط به الحاق زمین به محدوده روستاها باعث شده تأمین زمین برای متقاضیان با مشکلاتی همراه باشد. هر میزان زمین در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته، برای ساخت مسکن و اجرای طرح‌های حمایتی واگذار شده و همچنان رایزنی‌ها با دستگاه‌های مرتبط برای تأمین اراضی جدید ادامه دارد.

*اجرای قانون جوانی جمعیت در حوزه تأمین زمین به چه مرحله‌ای رسیده است؟

تاکنون حدود ۷۰۰ خانوار مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در استان زمین رایگان دریافت کرده‌اند و این روند در صورت تأمین اراضی جدید ادامه خواهد یافت.

*طرح هادی چه نقشی در جلوگیری از مهاجرت روستاییان دارد؟

اگر زیرساخت‌های مناسب در روستاها فراهم شود، انگیزه مهاجرت به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند. روستایی که از راه مناسب، آسفالت، خدمات عمومی و امکانات رفاهی برخوردار باشد، می‌تواند جمعیت خود را حفظ کند و حتی زمینه بازگشت برخی ساکنان به زادگاهشان را فراهم آورد.

در سال‌های اخیر شاهد بازگشت تعدادی از بازنشستگان و خانواده‌هایی بوده‌ایم که ترجیح داده‌اند دوباره در روستاهای خود سکونت کنند. بسیاری از روستاهای گلستان به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های کشاورزی، تولیدی، گردشگری و طبیعی همچنان جذابیت بالایی برای سکونت دارند و این ظرفیت باید حفظ و تقویت شود.

*اجرای طرح هادی در روستاهای گردشگری و تاریخی چه تفاوتی با سایر مناطق دارد؟

اجرای طرح هادی متناسب با شرایط هر روستا انجام می‌شود. در روستاهای هدف گردشگری و روستاهای دارای بافت تاریخی، نوع اجرای پروژه‌ها با سایر مناطق متفاوت است.

در این مناطق تلاش می‌شود ضمن بهبود زیرساخت‌ها، هویت تاریخی و معماری بومی نیز حفظ شود و به همین دلیل از مصالح متناسب با بافت روستا استفاده می‌شود. برخی روستاهای دارای ارزش تاریخی و گردشگری استان با استفاده از سنگفرش، مصالح سنتی و طراحی متناسب با هویت بومی ساماندهی شده‌اند تا ضمن افزایش رفاه ساکنان، جذابیت‌های گردشگری آن‌ها نیز حفظ شود.

*جایگاه گلستان در اجرای طرح هادی در سطح کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

استان گلستان امروز در زمره استان‌های موفق کشور در اجرای طرح هادی قرار دارد و حجم گسترده عملیات عمرانی انجام شده در سال‌های اخیر نشان‌دهنده این موضوع است.

توسعه روستاها تنها یک اقدام عمرانی نیست بلکه سرمایه‌گذاری برای حفظ جمعیت، افزایش تولید، تقویت اشتغال و ارتقای امنیت اجتماعی است و بنیاد مسکن با تمام توان این مسیر را ادامه خواهد داد. هدف نهایی ما این است که هیچ روستایی در گلستان از خدمات عمرانی و زیرساختی محروم نباشد و بتوانیم در آینده‌ای نزدیک پوشش کامل طرح هادی را در تمامی روستاهای استان محقق کنیم.