سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر ظهار کرد: در راستای اجرای طرحهای مقابله با قاچاق کالا و برخورد با وسایل نقلیه غیرمجاز، مأموران کلانتری ۱۱ فرماندهی انتظامی شهرستان خمینیشهر هنگام گشتزنی هدفمند در حوزه استحفاظی، به یک دستگاه موتورسیکلت سنگین خارجی که بدون پلاک در حال تردد بود مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن این موتورسیکلت، بررسیهای تخصصی و استعلامهای لازم را در دستور کار قرار دادند که در نهایت مشخص شد وسیله نقلیه مذکور بهصورت غیرقانونی و خارج از ضوابط گمرکی وارد کشور شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان خمینیشهر تصریح کرد: در ادامه، مأموران ضمن توقیف موتورسیکلت قاچاق، آن را به یگان انتظامی منتقل کردند و پروندهای در این خصوص تشکیل شد.
سرهنگ سبحانی با اشاره به ارزش بالای این وسیله نقلیه بیان داشت: برابر اعلام کارشناسان مربوطه، ارزش موتورسیکلت مکشوفه بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
وی ادامه داد: فرد متخلف نیز در این رابطه شناسایی و برای انجام اقدامات قانونی و رسیدگی به تخلفات صورتگرفته، تحویل مرجع قضائی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان خمینیشهر با تأکید بر تداوم طرحهای مقابله با قاچاق کالا و برخورد با وسایل نقلیه غیرمجاز خاطرنشان کرد: قاچاق کالا علاوه بر وارد کردن آسیب به اقتصاد کشور، موجب اخلال در نظم اقتصادی و تضییع حقوق عمومی میشود و پلیس با قاطعیت با هرگونه فعالیت غیرقانونی در این حوزه برخورد خواهد کرد.
وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.
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