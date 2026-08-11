موتورسیکلت قاچاق در کاشان توقیف شد

سرهنگ ایرج کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران یگان امداد فرماندهی انتظامی کاشان حین گشت‌زنی مشاهده کردند یک دستگاه موتورسیکلت سنگین ۱۳۰۰ سی سی در حال تردد می باشد که با انجام اقدامات هوشمندانه پلیسی، وسیله مذکور متوقف و پس از بررسی های انجام‌شده مشخص گردید وسیله مذکور فاقد هرگونه مدارک قانونی و گمرکی معتبر بوده و به صورت قاچاق وارد کشور شده است که پس ازکسب دستور از مقام محترم قضایی موتورسیکلت توقیف و راکب آن جهت سیر مراحل قانونی بازداشت شد.

وی ارزش تقریبی موتورسیکلت توقیف شده را برابر نظر کارشناسان ۱۵ میلیارد ریال اعلام و خاطرنشان کرد: قاچاق کالا علاوه بر وارد کردن آسیب به اقتصاد کشور، موجب اخلال در نظم اقتصادی و تضییع حقوق عمومی می‌شود و پلیس با قاطعیت با هرگونه فعالیت غیرقانونی در این حوزه برخورد خواهد کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام گیرد.