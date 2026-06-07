به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، مسئولان اکوادور اعلام کردند که آتشسوزی گستردهای در بندر مانتا در سواحل اقیانوس آرام رخ داده و دست کم باعث نابودی ۳۵ قایق ماهیگیری و مصدوم شدن چهار تن شده است.
بر اساس این گزارش، آتشسوزی مذکور حدود ساعت ۱۲:۰۳ به وقت محلی در منطقه صنعتی اداره بندر مانتا در استان مانابی رخ داد.
فیلمهایی که در رسانههای اجتماعی منتشر شده است، شدت آتش سوزی و ستون های دود سیاه ناشی از آن را نشان میدهد.
همچنین گزارش شده که بر اساس گفته های شاهدان عینی قبل از وقوع آتشسوزی، کار جوشکاری روی یکی از قایقها انجام می شد.
منطقه بندری مانتا یکی از مهمترین مناطق اقتصادی اکوادور به شمار می رود.
نظر شما